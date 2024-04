Como usar calças capri na temporada de 2024 sem parecer mais velha ou desatualizada: 5 dicas

Faça anotações dos especialistas para parecer refrescante e jovem Fashion Trends 4 All (Fashion Trends 4 All/Pinterest)

Se estiver procurando por mais frescor nos dias de hoje, mas sem abrir mão do estilo, você deve saber como usar calças capri. Certamente você se lembra delas, pois fizeram muito sucesso anos atrás e agora estão de volta com força entre as tendências dos anos 2000 que tanto amamos e resgatamos.

Estas são as calças que vão até a metade da perna e que surgiram na moda quando a atriz Audrey Hepburn as popularizou no filme "Sabrina", nos anos 50. Desde então, elas são peças intermitentes em nosso guarda-roupa e é assim que você deve aproveitá-las.

Como usar calças capri nesta temporada?

Bem, de acordo com a Lecturas, existem duas maneiras-chave de usar esta peça, porque nossa altura determina muito isso.

Recomendados

Por exemplo, as pessoas altas ficarão muito favorecidas, pois ajudam a destacar melhor a sua figura e a evitar que as pernas pareçam muito longas. Destacam esse atributo de forma bonita, mas estilizando o corpo de forma geral.

As baixinhas, por outro lado, podem parecer mais baixas com calças capri. Por isso, sugere-se a incorporação de plataformas ou sapatos de salto alto para alongar as pernas, acrescentar altura e dar um toque de elegância que chamará a atenção onde quer que vá.

Outra dica muito importante para saber como usar calças capri nesta temporada que se forem muito largas, a peça superior deve ser mais ajustada e vice-versa. A harmonia visual é muito importante e fará você se sentir muito mais confortável com seu corpo.

Se quiser disfarçar pneuzinhos ou parecer mais esbelta, a mesma fonte afirma que "um cinto elegante pode ser o complemento perfeito para realçar a cintura e dar um toque de sofisticação ao conjunto".

“Complete seu look com acessórios como óculos de sol e chapéus”, sugerem, já que os acessórios têm muito a ver quando queremos elevar o glamour de forma fácil.