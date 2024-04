As previsões do tarot desta quinta-feira para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Você experimentará reconciliação e paz com seu parceiro romântico. No entanto, tome cuidado com pessoas do passado que possam tentar interferir no seu relacionamento. Seus melhores dias do mês são 04, 09, 11, 22, 23 e 27. Suas cores de abundância, azul e branco. Leão, Áries e Câncer são sua melhor compatibilidade amorosa, e seus números de loteria são 06 e 17. Abril é seu melhor mês em assuntos amorosos.

Capricórnio

Seus signos compatíveis são Áries, Touro e Virgem. Suas cores da abundância são laranja e amarelo, seus números da sorte são 11 e 30 e seus melhores dias 05, 10, 13, 15, 21 e 27 de abril. Este mês você pode ser convidado para duas viagens, uma de trabalho e outra de descanso. Aproveite essas experiências e aprenda com outras culturas. Tenha cuidado com seu caráter e temperamento impulsivos. Você ficará mais sensível, então tente manter a calma e continuar com sua rotina de exercícios para controlar sua energia.

Aquário

É hora de você deixar de lado as indecisões e ter mais confiança em si mesmo. Sua energia será muito positiva, aproveite isso para atrair o sucesso. Faça mudanças na sua forma de investir e você verá como o dinheiro flui mais neste mês. Seus signos compatíveis são Leão, Gêmeos e Libra. Seus números da sorte 09 e 14. Laranja e branco são suas cores de abundância e seus melhores dias: 05, 09, 11, 19, 20 e 25 de abril. Tenha cuidado com atrasos no pagamento de sua casa ou aluguel.

Peixes

Você verá como seus desejos se materializarão. O Arcanjo Metatron cortará todas as coisas negativas, a recomendação é que você carregue sempre uma imagem dele como amuleto de boa sorte. Peça o que você precisa e seus desejos serão realizados. Você tomará a decisão de ficar com apenas um parceiro, seu signo costuma ter dois amores ao mesmo tempo, então é hora de formalizar seu relacionamento amoroso. Possível convite para uma viagem de trabalho.

Com informações do site Nueva Mujer