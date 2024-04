As previsões do tarot desta quinta-feira para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Abril é um mês especial para o seu signo, sua energia se renova ao estar em contato com o Sol. Faça uma caminhada pela manhã para absorver a energia da força solar e alimente sua vida. Você tem a oportunidade de mudar de casa ou até mesmo ir morar em outro país, analise bem a situação e consulte sua família para tomar a melhor decisão. Você pode se sentir inseguro e com ciúme em seu relacionamento amoroso.

Virgem

Seus signos compatíveis são Áries, Touro e Capricórnio. Seus melhores dias são 06, 10, 20, 22, 25 e 28. A prosperidade chega até você com as cores vermelho e roxo, enquanto a sorte vem com os números 20 e 35. Abril é o seu mês de sorte, então não não hesite em tomar decisões para ser feliz. Cuidado com energias ruins e fofocas, você pode ser vítima de mau-olhado.

Libra

Cerque-se de pessoas que lhe dão boas energias e que o inspiram a seguir em frente, focar no seu futuro e trabalhar para alcançar seus objetivos. O seu sucesso é resultado da sua perseverança e dedicação, trabalhe muito e não desista, os resultados virão. Seus melhores dias serão 05, 06, 13, 18, 21 e 26 de abril. Suas cores de prosperidade são o azul e o branco, e você alcançará a abundância com os números 03 e 05. Aquário, Sagitário e Gêmeos são sua melhor opção para o amor.

Escorpião

Você resolverá todos os tipos de problemas jurídicos. Gêmeos, Câncer e Peixes lhe garantirão amor e estabilidade; seus números mágicos são 21 e 23. Suas cores de abundância verde e azul, e seus melhores dias 05, 06, 13, 18, 21 e 26 de abril. Você é um líder social, o que lhe facilita ter boas relações públicas e trabalhar em campanhas governamentais ou políticas. Sua responsabilidade e meticulosidade o levarão ao sucesso. Desfrute de umas férias merecidas.

Com informações do site Nueva Mujer