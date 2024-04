As calças ‘flare’ combinam com top halter nesta temporada: assim pode conseguir um look elegante em pouco tempo

Os jeans são a peça básica no guarda-roupa de qualquer mulher, mas nem eles escaparam das transformações da moda, tanto que a era das calças skinny acabou, dando lugar a um dos estilos “retro” mais bonitos e elegantes dos anos 70, graças ao surgimento das calças boca de sino.

Desta vez, a moda está se inclinando para o conforto e se atrevendo a explorar terrenos pouco explorados, propondo um estilo que se baseia na beleza do clássico sem deixar de lado o toque das novas gerações. É por isso que as mom jeans e as calças de pernas largas ou ‘wide legs’ conseguiram capturar a atenção das mulheres, sendo tão favorecedoras que todas já têm uma no armário.

A moda está em constante transformação e este ano promete levar-nos a uma viagem ao passado para explorar as tendências que, em algum momento, nossos avós e pais usaram com orgulho, em épocas que certamente desejamos ter vivido.

Recomendados

Calça jeans flare com top frente única Pinterest

As calças flare serão tendência em 2024

Os 'flare jeans' serão tendência em 2024, e é que tudo o que tem a ver com os estilos retro está em alta, propondo alguns dos estilos mais elegantes sob a premissa do luxo silencioso, cuja estética pode ser alcançada sem a necessidade de gastar tanto dinheiro.

Se você não sabe a diferença entre as calças flare e as calças boca de sino, basta considerar que as primeiras começam a se alargar a partir da região do quadril e sua abertura não é tão dramática quanto a do outro.

Entretanto, as calças boca de sino ajustam-se nos quadris e começam a alargar progressivamente a partir da coxa e acima do joelho, formando essa espécie de ‘triângulo imaginário’.

A combinação mais elegante da estação

Se é amante do estilo retro e da estética clássica, então a combinação de ‘flare jeans’ com blusas de gola halter é para você. Além disso, é uma das opções mais frescas e elegantes para esta temporada, o melhor de tudo é que não precisas de muitos elementos para parecer uma verdadeira especialista em moda.

O melhor de tudo é que não precisa de muitos elementos para acertar num dos looks mais elegantes e confortáveis para combater o calor. Lembre-se sempre de adicionar uns óculos de sol e um cinto nunca é demais se quiser realçar a sua imagem.

O detalhe está na simplicidade

Lembre-se que não é necessário ser muito extravagante para exibir um visual elegante que chame a atenção das pessoas ao seu redor. Esta opção de jeans com a bainha dobrada e um top halter. O cinto ajuda a marcar a cintura e combina com sapatos nude.

Brinque com as texturas

Não tenha medo de misturar tendências, aposte em um top halter com transparências, laços e golas volumosas estão entre os favoritos para usar este ano, combine com sapatos chamativos como estes com plumas.

Um visual total sempre é uma boa opção

Os looks totais em ganga também serão uma das escolhas preferidas nesta temporada. Adiciona um top de gola halter neste tecido às tuas calças de ganga e combina com sandálias de salto baixo ou o teu calçado favorito na cor que mais gostares. Isso ajudará a alongar a tua figura.

Um visual que grite luxo silencioso

Não tenha medo de brincar com as aberturas e estilos cut-out, lembre-se de que se a peça inferior já é folgada, você deve combiná-la com uma peça na parte superior que se ajuste para acentuar a silhueta. Use cores neutras não apenas para combater o calor, mas também se deseja um look digno da estética de luxo discreto.

Que não faltem as calças de ganga brancas

Sem dúvida, os favoritos da primavera são as calças brancas, que trazem muito estilo e dão um toque ao seu visual nos dias quentes. Não se esqueça de combiná-las com cores vibrantes ou com aquelas que serão tendência nesta temporada, como marrons, verdes, azuis, vermelhos e rosas.