As calças de cintura alta com camisa oversized são a tendência mais glamorosa e favorecedora

As calças de cintura alta conquistaram o gosto das mulheres graças à sua forma que é favorável para qualquer tipo de corpo, escondendo pneuzinhos, aplanando o abdômen e delineando a cintura, resultando em um visual benéfico ideal para todos os tipos de corpo.

Nem todos amam os climas quentes, isso é certo, mas não podemos deixar de dizer que é justamente nesta temporada que as mulheres liberam sua criatividade com algumas das roupas mais frescas e sensuais que conseguem chamar a atenção.

Calças de cintura alta com camisas oversized Pinterest (Pinterest)

Se o que você está procurando é um visual fresco e formal, mas ainda assim confortável para uma saída casual, a camisa não pode faltar. Se você adicionar uma calça de cintura alta, poderá criar desde um conjunto esportivo até um digno de passarela, o segredo estará nas combinações de tecidos.

Como usar camisa com calças de cintura alta?

A moda está sempre se transformando e, desta vez, as calças de cintura alta estão entre as principais tendências de todo o ano de 2024, então não tenha medo de experimentar uma das peças mais favorecedoras para estilizar e enquadrar sua figura.

As chaves para usá-los estarão na combinação de texturas e peças, quer opte por uma camisa oversize presa à sua calça de cintura alta ou a use como uma jaqueta, o resultado é sempre favorável e é perfeito para as mulheres que não queiram realçar tanto sua figura ou que busquem chamar a atenção para outras áreas.

Para um visual esportivo

Use sua camisa oversized favorita como um 'casaco', mas para não desequilibrar o visual, opte por tops ou blusas que destaquem sua figura, você pode dar um toque esportivo combinando com um boné e tênis.

Está procurando um visual formal?

Se o que deseja é criar um look formal, opte por calças de alfaiataria, deixe de lado os jeans e aposte nesta elegante textura. Neste caso, temos um exemplo de um look total em cor-de-rosa que se adapte perfeitamente às necessidades da estação, com uma camisa oversize do mesmo tom.

Escolha cores vibrantes

A temporada exige isso, é hora de explorar alguns dos tons mais vibrantes dignos da alegria desta temporada, adicione uma camisa oversized a um jeans skinny ou mais justo e um tênis que permita continuar destacando sua figura.

Com um toque de sensualidade

As calças de ganga escuras trazem formalidade e um toque de mistério, além de ajudarem a estilizar a figura. Use-as com uma camisa oversized com uma ligeira abertura que permita ver parte da sua lingerie, sendo importante que esta seja da mesma cor ou visível de propósito com um top um pouco maior. Adicione um cinto para completar o look.

Sempre crie contrastes

As calças brancas são um básico, este estilo largo é perfeito, combine-as com uma camisa preta, neste caso acetinada, que ajuda a dar aquele estilo elegante e sofisticado. Acessórios como pérolas ou colares dourados aumentarão o nível do seu visual, adicione uns sapatos de bico fino.