As blusas de renda serão a tendência mais sexy da temporada e você pode combiná-las com jeans

Desde o ano passado, vimos como as blusas de renda adquiriram certa relevância nos looks das mulheres, mas a mudança de temporada será o ponto em que atingirão seu auge, tornando-se uma das peças favoritas para aquelas amantes da moda que desejam explorar seu lado mais sensual.

O melhor de tudo é que, embora não pareça, as blusas de renda são mais versáteis do que aparentam e serão suas melhores amigas se considerarmos que esta não é uma peça que diminua a elegância ou chegue ao ponto de ser 'vulgar' por suas transparências, pelo contrário, é a melhor aliada para combater os climas quentes com muito estilo.

Uma das vantagens das blusas de renda é que não só permitem explorar o seu lado sexy, mas também acrescentam elegância e sofisticação ao seu visual, que, dependendo de suas formas, pode ser favorecedor para qualquer tipo de corpo.

Assim você pode usar blusas de renda com jeans

Os jeans são os aliados de todos, conseguem acertar nos looks mais confortáveis, versáteis e cheios de estilo que se tornaram uma das peças perfeitas para todas as ocasiões, e desta vez, as blusas de renda também serão suas melhores amigas, o melhor de tudo é que será a dupla perfeita para um outfit elegante.

Com toques de renda

A blusa não necessariamente precisa ser coberta de renda, essa é uma das opções ideais, as mangas bufantes e o colar digno de um look real ficam perfeitos, adicione um par de ‘flare jeans’ que são mais soltos do que as calças boca de sino e um calçado de salto baixo e pontiagudo para um look elegante.

Mostre suas curvas

Embora as calças skinny já não estejam entre as tendências favoritas de 2024, não tenha medo de usá-las de vez em quando, neste caso com saltos altos, um cinto largo e uma blusa de renda, você terá um look digno das especialistas em moda.

Coloque um blazer

As blusas de renda ou bodys também são uma boa ideia, são perfeitos porque se ajustam ao seu corpo e combinam com a tendência de 'lingerie exposta', adicione um blazer para um toque sexy e se estiver procurando algo confortável, basta usar tênis, ou se preferir algo mais formal, use com scarpins ou sandálias de salto alto.

Blusa de renda com jeans e tênis

Se o que você procura é um visual mais descontraído, então não se esqueça de combinar seus jeans com tênis, é confortável e chique, adicione uma blusa de renda de manga comprida e óculos de sol. Você estará pronta para um passeio casual durante o dia.

Com botas de motociclista e botas de combate

As jaquetas biker serão tendência e se você quiser explorar seu lado mais sexy e rebelde, adicione uma blusa de renda, com uma calça wide leg ou de corte reto e por fim coloque umas botas de combate.

Coloque uma blusa de renda sobre uma camisa branca

Se não quiser mostrar muito, coloque uma camiseta branca sobre o seu top de renda e adicione uma calça jeans com botins, conseguirá um visual tipo grunge que é confortável e casual.