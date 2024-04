8 alimentos que podem ajudar seu cabelo a crescer mais rápido

Se você deseja ter cabelos mais longos e saudáveis, saiba que além de produtos de beleza, sua dieta também pode influenciar no crescimento capilar. Especialistas revelam que certos alimentos podem ser aliados nesse processo, fornecendo os nutrientes necessários para fortalecer e acelerar o crescimento dos fios.

Aqui estão oito alimentos recomendados por nutricionistas, incluindo o profissional formado na Harvard e Yale Medical School, Dr. Jayson Calton, e a nutricionista licenciada e chef de fitness Mira Calton, que você deveria considerar incluir em sua dieta.

Nutrientes que impulsionam o crescimento capilar

1. Salmão

Rico em proteínas e vitamina D, o salmão também é uma excelente fonte de ômega-3, ácidos graxos essenciais que promovem a saúde do couro cabeludo e, por consequência, o crescimento dos cabelos.

Recomendados

2. Pimentões amarelos

Surpreendentemente, contêm muito mais vitamina C do que as laranjas, nutriente vital para fortalecer a estrutura do cabelo, prevenindo a quebra.

3. Ostras

Uma deficiência em zinco pode levar à queda de cabelo e a problemas no couro cabeludo, mas as ostras são riquíssimas neste mineral, contribuindo significativamente para a saúde capilar.

4. Ovos

Fonte de ômega-3 e biotina (vitamina B7), esta última é conhecida por suas propriedades fortalecedoras do cabelo. Vale lembrar que a gema do ovo é que contém a maior parte dos nutrientes benéficos para o cabelo, ao contrário do que muitos pensam.

5. Sementes de girassol

Pequenas, mas poderosas, estas sementes são repletas de vitamina E, que pode melhorar o fluxo sanguíneo para o couro cabeludo e promover um crescimento mais rápido.

6. Batatas doces

São uma fonte fantástica de beta-caroteno, que o corpo transforma em vitamina A. Esta, por sua vez, promove a saúde do couro cabeludo e, consequentemente, o crescimento do cabelo.

7. Abacates

Ricos em ácidos graxos essenciais, são ótimos para a saúde da pele e do cabelo. Quando aplicados diretamente no cabelo e couro cabeludo, os abacates também podem estimular a produção de colágeno e elastina.

8. Amêndoas

Por serem ricas em biotina, as amêndoas podem ajudar a acelerar o crescimento do cabelo e torná-lo mais grosso. Incluir amêndoas na dieta pode trazer resultados visíveis em um ou dois meses.