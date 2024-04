5 sinais inconscientes de que ele REALMENTE gosta de você, mesmo que diga o contrário

Quantas vezes negamos aos outros e até a nós mesmas que gostamos de um homem? Com esses sinais inconscientes, você perceberá que é verdade e que só tentou se enganar sem sucesso. Às vezes, logicamente queremos parar a atração, mas ela surge naturalmente e resistir só nos causará frustração.

Quando perceber a sua realidade, pode refletir sobre os motivos que fazem você fugir desse amor, pois não é saudável viver com medo do compromisso ou da abertura emocional. Permite-te desfrutar!

Você se diverte muito ao lado dele

Não há melhor sinal de que alguém gosta de você e faz bem do que rir ao seu lado, ter muitos assuntos para conversar e sair com a energia renovada depois de vê-lo. Você gosta tanto dele que pode passar horas e horas ouvindo suas histórias ou anedotas e gosta de estar informada sobre as novidades de sua vida.

Recomendados

Até mesmo seus amigos começaram a perguntar sobre ele ou a dizer que você 'pode dizer' que gosta dele | Freepik (Freepik)

Você se arruma quando vai vê-lo

Isso significa que você se importa com a sua aparência porque quer causar uma boa impressão, algo normal em todas as mulheres que são vaidosas. Mas dentro de você, você sabe que escolhe as melhores roupas, se maquia com mais atenção e cuida do seu cabelo mais do que o habitual quando vai se ver.

Ficas nervosa quando está perto dele

Quando gostamos de alguém, mesmo sem querer, ficamos um pouco tensos e nervosos por tudo o que sentimos por essa pessoa. Isso pode se manifestar em comportamentos como tremer um pouco, falar muito rapidamente, deixar objetos caírem das mãos ou gaguejar um pouco.

Você gosta de sentir o contato físico e a atenção deles| Pexels / Ernesto Tijerina Cantú (Ernesto Tijerina Cantú/Pexels)

Você ficou com ciúmes

Mesmo que diga que não quer ‘nada’ com ele, uma vez viu ele conversando animadamente com outra mulher e sentiu desconforto ou ciúmes. Você gosta da atenção que recebe dessa pessoa e vê-lo tão empolgado com outra pessoa é um sinal de que prefere que ele flerte apenas com você.

Segue o conteúdo dele nas redes sociais

Não perde nenhuma atualização e gosta de ver o que ele publica para saber como está a sua vida. Interage com o seu conteúdo, enviam mensagens um ao outro e o interesse é tanto que até o algoritmo mostra ele primeiro para você.