5 regras para uma maquiagem colorida nos olhos que você deve saber nesta temporada

Se gostaria de usar maquiagem colorida nos olhos, aqui estão as regras que deve conhecer para fazê-lo de forma impecável e duradoura. Embora possamos pensar que só precisamos combinar muitas cores de sombra ao mesmo tempo, erro! Há certos passos que tornarão a tarefa muito melhor.

Isso irá te salvar de parecer um carnaval ambulante, algo oposto à imagem de elegância, sofisticação e classe que sempre queremos transmitir, mesmo quando saímos da zona de conforto.

Comece por um corretor

Não cometa o pior erro de todos, que é não preparar a pálpebra antes de aplicar a sombra de olhos, especialmente se forem em pó. Isso ajudará a que a cor pigmenta mais e se mantenha intacta ao longo do dia, sem perder intensidade ou apresentar vincos ou manchas.

A sombra vem antes da base

Outra dica que vai te poupar muitas dores de cabeça é que, após aplicar o corretivo de maneira uniforme, você deve começar a fazer a maquiagem colorida nos olhos. É um erro aplicar a base primeiro, pois o excesso de sombra que cair nas suas bochechas vai arruinar tudo, pois vai manchar e até mesmo dar um efeito de panda. Limpe e depois aplique a base.

Tente lidar com vários tons

Saia da zona de conforto e não aplique apenas uma cor na pálpebra móvel. Procure ganhar profundidade com uma cor mais escura no côncavo do olho em direção à zona externa, por exemplo, um azul escuro, outra que sirva de base na zona superior um pouco abaixo da pálpebra fixa, como um azul real, e que a pálpebra fixa tenha a cor mais vibrante de todas, como um azul turquesa.

Destaque o osso da sobrancelha

Nunca aplique sua maquiagem colorida nos olhos até as sobrancelhas. Deixe uma margem entre a pálpebra superior e o osso da sobrancelha para que haja separação e você não pareça um palhaço! Você pode iluminar essa área com uma sombra clara, assim como no canto interno do olho, para abrir o olhar.

Use fixador

Por último, termine sua maquiagem espalhando um pouco de fixador por todo o rosto e assim ela durará por horas. Não se esqueça de que outros detalhes fazem a diferença, como a máscara de cílios e um bom delineado, eles também contam.