5 perfumes que as mulheres francesas adoram

Tudo o que vem do Velho Continente é associado a classe e glamour, por isso você deve saber quais são os perfumes que as mulheres francesas mais elegantes estão usando em 2024. Como sabe, este país é conhecido como o reino das fragrâncias e elas são as primeiras a descobrir as melhores joias do mercado.

Mas também, os especialistas os endossam e os certificam como parte das melhores alternativas que podemos usar, tanto de dia como de noite, graças à sua qualidade.

Perfumes usados pelas mulheres francesas mais elegantes

Chanel Nº5

Segundo o Telva, este é um perfume que não pode faltar na penteadeira de nenhuma mulher. É um clássico desde a sua criação em 1921 e tem sido reinventado várias vezes ao longo do tempo, como fez Jacques Polge em 1986, explica a mesma fonte. O segredo do seu sucesso está na combinação de rosa e jasmim com um toque suave de baunilha bourbon.

Recomendados

Insolence da Guerlain

Se estiver à procura de algo perfeito para o dia e eventos ao ar livre, vai adorar este perfume floral frutado e empoeirado elaborado com violeta, morango silvestre, lírios e flor de laranjeira.

Signature de Chloé

Com cheiro de limpeza. Assim descrevem muitos este perfume que também é fresco, intemporal e acolhedor graças ao seu aroma de rosas com um toque amadeirado. Combina-se com peônia, rosa, lichia, mel, madeira de cedro e frésia, o que faz uma combinação requintada.

Miss Dior da Dior

E claro que Dior tinha que estar entre os perfumes usados pelas mulheres francesas mais elegantes. É minimalista, chique e versátil, com uma nota frutada com um fundo amadeirado, com um toque de morango silvestre, âmbar, madeira de cedro e tangerina.

L’Interdit de Givenchy

Inspirado em Audrey Hepburn, é uma fragrância floral cheia de contrastes que encanta com a fusão de flores de laranjeira, jasmim e tuberosa combinadas com notas mais frescas como vetiver e patchouli.