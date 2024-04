3 rituais para atrair boas vibrações e abundância antes do eclipse total do sol de abril

3 rituais que você deve aproveitar para atrair boas vibrações e abundância antes do eclipse solar total em abril Eclipse solar total será no próximo dia 8 de abril (Foto: Unsplash)

No dia 8 de abril, teremos um dos fenômenos mais esperados por astrônomos e astrólogos, o eclipse total do Sol, e embora esses eventos tenham sido considerados por milênios como mensageiros de mau presságio, também atraem energias poderosas que devemos aproveitar para direcioná-las para o positivo.

Este eclipse solar ocorrerá com a Lua Nova e no signo de Áries, portanto, se você deseja se conectar com o potencial energético que ele tem, deve agir com determinação, coragem e espírito de luta para alcançar os objetivos que se propôs.

Longe de vê-lo como um evento negativo, é essencial visualizá-lo como um grande momento para empreender e assumir novos desafios. Evitar atitudes indecisas, pessimistas ou excessivamente cautelosas é a premissa.

Para sintonizar com o potencial desta Lua Nova, você deve liderar, ter um senso de aventura, compartilhar suas ideias e inovar.

Portanto, com este poderoso influxo de energia trazido pelo eclipse solar, surge um momento perfeito para realizar três rituais eficazes que cada signo do zodíaco pode realizar para aproveitar ao máximo este momento cósmico e aumentar suas vibrações positivas.

Ritual da vela

Áries, Câncer, Libra

Na noite do eclipse, acenda uma vela branca e, com uma folha de papel, escreva o que deseja equilibrar em sua vida.

Coloque a folha sob a vela e observe como a luz do eclipse ilumina suas intenções.

Visualize seus desejos realizados e sinta como a sorte chega até você.

Ritual de meditação com cristais

Touro, Virgem, Escorpião, Capricórnio

Escolha um cristal relacionado com a harmonia e o equilíbrio, como a aventurina, o quartzo rosa ou a lápis-lazúli.

Acenda uma vela e sente-se em meditação, segurando o cristal em suas mãos.

Imagina que a luz do eclipse flui através do cristal e te enche de sorte e equilíbrio.

Ritual para queimar o velho, invocando o novo

Gêmeos, Leão, Sagitário, Aquário, Peixes

O ritual de libertação consiste em escrever num papel o que deseja deixar para trás, o que já não te serve mais na sua vida.

Acende uma fogueira ou uma vela ao ar livre e queima o papel enquanto visualiza que esses aspectos negativos se consomem nas chamas.

Olhe para o eclipse (com a proteção necessária) e manifeste seus novos desejos e metas para atrair a sorte.

Como canalizar as boas vibrações para cada signo

Áries

A energia do eclipse total do Sol irá ajudá-lo a equilibrar seus relacionamentos e tomar decisões acertadas e inteligentes.

Touro

O eclipse fará com que você se movimente para alcançar estabilidade material e nos seus relacionamentos.

Gêmeos

Deve aproveitar este fenômeno para melhorar as comunicações, ter clareza nos seus desejos e atrair a sorte através das palavras.

Câncer

As vibrações deste evento levam você a buscar harmonia em sua casa e boas relações familiares.

Leão

As energias vão ativar a tua criatividade para atrair amor e fortuna.

Virgem

As boas vibrações te motivam a focar em seus valores e crenças pessoais para tomar decisões sábias.

Libra

Este eclipse é o seu momento de brilhar e atrair a sorte na sua vida.

Escorpião

O eclipse te leva a conectar com sua intuição para descobrir seus desejos mais profundos.

Sagitário

Este evento astronómico leva você a trabalhar em equipe para alcançar o sucesso.

Capricórnio

As energias pedem reflexão e avaliação dos seus objetivos e ambições para atrair sorte na sua carreira.

Aquário

É hora de explorar novos horizontes intelectuais e espirituais.

Peixes

O eclipse te inclina a melhorar as suas relações pessoais e a se conectar com o seu mundo emocional.