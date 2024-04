Shakira domina a arte das calças baggy e tênis como uma deusa e assim você pode imitar o seu visual para triunfar

Shakira A colombiana tem impactado com seu novo álbum e estilo (Instagram)

Shakira tem estado em seu melhor momento desde o lançamento de seu novo álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, que é seu décimo segundo álbum de estúdio e chega quase sete anos após o álbum ‘El dorado’ (2017) e dez anos após seu álbum ‘Shakira’ (2014).

A colombiana reuniu uma série de músicas que retratam sua vida nos últimos anos, incluindo "a separação de seu ex-parceiro Gerard Piqué, o amor por seus filhos e a resiliência encontrada", em suas próprias palavras.

Um dos temas que mais tem dado o que falar foi 'Puntería', que gravou com Cardi B e para o qual não só lançou um videoclipe, mas também toda uma coreografia que promete se tornar viral.

"Queria fazer algo com a Cardi. Estávamos sempre discutindo internamente se era uma boa ideia colocar alguém nesta música. Sempre a imaginei nesta música. Entrei em contato e aqui estamos. Tem sido muito divertido trabalhar contigo. É muito fácil, sinceramente. Ela diz: 'Vou fazer tudo'. Eu digo: 'Está pronta para trabalhar muitas horas?'. Porque eu trabalho muitas horas'. Ela diz: 'Estarei lá das 6h às 6h da manhã'", disse a colombiana.

Shakira e Cardi B no vídeo 'Puntería' de 'Las Mujeres Ya No Lloran' Foto: Instagram @shakira

Shakira dança em cima de uma cadeira e mostra seu grande talento e estilo

Com a febre em torno das músicas do álbum 'Las mujeres ya no lloran', Shakira aproveitou para fazer publicações promovendo cada uma de suas músicas, sendo 'Puntería' uma das mais aclamadas.

Numa publicação recente, a colombiana aparece a dançar numa cadeira e, sem precisar de se levantar, arrasou com os seus movimentos. "Quero ver vocês tentarem", escreveu na descrição.

"Até sentada sabe dançar", expressaram os usuários.

Embora seus movimentos tenham deixado todos atônitos, seu visual também chamou a atenção, pois é uma combinação que está em tendência e que você pode tentar. Trata-se de um visual composto por calças largas e tênis, ideal para mulheres ousadas e modernas.

Como combinar calças largas e tênis no estilo da Shakira

A moda urbana continua evoluindo e ganhando força em 2024. É uma tendência que combina conforto e estilo em uma sinergia única.

As calças baggy são uma escolha de vestuário que oferece um equilíbrio perfeito entre um visual relaxado e uma declaração de moda ousada.

Moda A tendência das calças baggy e tênis que Shakira traz (Pinterest)

Estas calças são caracterizadas por seu corte folgado e sua silhueta relaxada, além de oferecerem conforto e liberdade de movimento. Disponíveis em uma variedade de tecidos, desde jeans até algodão e nylon, as calças folgadas oferecem infinitas possibilidades de estilo e podem se adaptar a uma ampla gama de ocasiões, desde um dia casual na cidade até uma saída noturna com amigos.

Esportivo chique

Uma opção moderna e confortável para aqueles que procuram um estilo urbano com um toque de sofisticação. Para conseguir este visual, você pode optar por umas calças cargo folgadas em tons escuros como preto ou azul-marinho, que oferecem um aspecto versátil e elegante. Combine-as com uma blusa de moletom curta ou um cropped top que contraste. Finalize com um par de tênis esportivos. É ideal para passar um dia ativo na cidade.

Moda A tendência das calças baggy e tênis que Shakira traz (Pinterest)

Elegante urbano

O estilo casual elegante composto por calças largas e tênis oferece conforto e modernidade para qualquer evento. Para consegui-lo, escolha calças em tons neutros como bege ou cinza, uma camisa branca e um blazer estruturado para dar aquele toque de sofisticação. É um visual ideal para reuniões informais ou encontros de negócios descontraídos.