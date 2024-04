Os 3 signos que precisam ter cuidado nos relacionamentos

Até 25 de abril, os signos vivenciam o primeiro Mercúrio retrógrado de 2024, uma etapa que pode ser mais sensível para as relações de alguns deles. Confira quais são:

Sagitário

A falta de tempo para aproveitar a vida ou descansar pode causar exaustão ou desgaste nas relações mais próximas. É hora de não desistir no primeiro obstáculo e saber o que deve ser priorizado ou não. Reconecte-se com o aquilo que deixa sua vida com mais sentido e se preencha de objetivos verdadeiros. Para muitos é o tempo de dar passos mais sólidos.

Capricórnio

Atenção extra com os assuntos no lar e sobre como levar sua rotina. É importante evitar discussões e medir as mudanças ou o estilo de vida com as pessoas mais próximas sem deixar o ego tomar a frente. Além disso, essa fase marca finalizações de ciclos e conflitos internos que precisam ser harmonizadas. Aprenda mais sobre as suas necessidades e as dos outros.

Aquário

As palavras podem causar algumas tensões agora e é preciso não ter medo de pedir desculpas ou pensar mais de duas vezes antes de falar. Se as consequências de uma atitude retornam ou o deixam pensativo, é o momento de buscar maneiras de fazer as pazes com a mente e neutralizar certos efeitos colocando-se mais presente no agora. Atenção extra com problemas envolvendo vizinhos ou pessoas próximas.