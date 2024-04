O que são saias de PU e como dominar o estilo de rua com esses looks ousados

Se estiver procurando novas formas de elevar seu visual nesta temporada, não pode ignorar as saias de PU. Estas são também conhecidas como saias de pele sintética ou couro sintético e têm ganhado popularidade no mundo da moda por sua aparência elegante e versatilidade.

No mundo da moda urbana, as saias de PU surgiram como uma peça essencial para criar looks originais e cheios de estilo. São peças fabricadas com poliuretano que oferecem uma combinação perfeita de sofisticação e rebeldia, ideais para o estilo de rua.

O poliuretano (PU) é um material sintético que imita a aparência e a sensação do couro genuíno, mas a um preço mais acessível e com opções de cores e texturas mais amplas que podem combinar com qualquer roupa. Se você prefere um visual clássico ou moderno, sempre há uma opção para todos os gostos. Seu acabamento brilhante e sua textura semelhante ao couro lhes conferem um aspecto único e chamativo que não passa despercebido nas ruas.

É assim que você pode combinar saias de PU Pinterest (Pinterest)

Estilo streetstyle com saias de couro PU

As opções de combinação são infinitas e aqui dizemos como conseguir o visual ideal com saias de poliuretano, o importante é que você se atreva a experimentar.

Para um estilo casual e descontraído, você pode combinar uma jaqueta de couro preta com uma camiseta básica branca e tênis brancos. Esta é uma opção ideal para o dia a dia que lhe dará um toque de elegância e rebeldia, ao mesmo tempo em que você se mantém relaxada e casual.

Para uma saída noturna, você pode optar por uma mini saia de PU preta ou em um tom vermelho ou bordô que adicionará um toque ousado e chamativo ao seu visual. Use uma blusa de seda em uma cor neutra para criar um contraste elegante e confortável. Complemente seu look com saltos altos ou botins de salto fino para um toque de glamour.

Para um estilo de rockstar, opte por uma saia de PU com detalhes de tachas, fechos ou correntes. Combine com uma camiseta estampada de bandas de rock para dar um toque autêntico e rebelde ao seu visual. Complete com botas de combate. Esta é uma combinação ideal para concertos, saídas noturnas ou simplesmente para expressar seu estilo único e cheio de personalidade.

Para um visual esportivo e casual, o ideal é combinar uma saia de PU com uma blusa curta ou camiseta e tênis esportivos. Este é um visual perfeito se você tem muitas atividades durante o dia e precisa estar confortável, mas quer parecer ótima.

Assim você pode acessorizar seu look com saia de PU