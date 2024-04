O poderoso significado das libélulas que nos avisa de uma mudança importante

As libélulas são insetos intrigantes. Elas possuem cores hipnotizantes e voam com uma suavidade que parece que não fazem nenhum esforço com suas asas. Elas podem ser vistas em qualquer lugar onde haja água, desde um rio até um lago caseiro, enquanto dançam e se perseguem, mostrando suas asas iridescentes.

Também são conhecidas como “cavalos-do-diabo”, o que as torna seres ainda mais intrigantes. Já pensou alguma vez no que as libélulas simbolizam?

Não, não têm nada a ver com nenhuma mensagem negativa, pelo contrário. A libélula simboliza sabedoria, mudança, transformação, luz e adaptabilidade na vida. Ela aparece na vida das pessoas para lembrá-las de que precisam trazer leveza e alegria para suas vidas.

Este inseto alongado é um símbolo do "reino das emoções", desde a alegria e a felicidade até a melancolia, a tristeza, a raiva, o ciúme e todas as outras emoções. Também é considerado um símbolo de transformação pela forma como cresce.

Isso é destinado a inspirar e motivar as pessoas; a serem flexíveis e adaptáveis nas situações que encontram na vida. Uma pessoa que encontra uma libélula está recebendo a mensagem de que deve se aprofundar em suas emoções e mostrar suas cores mais verdadeiras. Também significa que ela deve lembrar de manter uma perspectiva levemente positiva mesmo quando as coisas parecem sombrias e escuras.

Quando uma pessoa se sente presa em uma situação ou precisa encontrar uma nova perspectiva, então deve recorrer ao poder da libélula, seja pedindo um desejo a uma quando a vê ou usando algum objeto decorativo ou tatuagem dela.

A libélula normalmente vive a maior parte de sua vida como ninfa ou imatura. Ela voa apenas uma fração de sua vida. Isso simboliza e exemplifica a virtude de viver o momento e viver a vida ao máximo.

Ao viver no momento, você está ciente de quem você é, onde está, o que está fazendo, o que quer e o que não quer, e de tomar decisões informadas a cada momento. Os olhos da libélula simbolizam a visão desinibida da mente e a capacidade de enxergar além das limitações do eu humano.

A libélula pode ser um símbolo de autoconhecimento que chega com a maturidade. Podem simbolizar ir além das ilusões criadas por nós mesmos que limitam nosso crescimento e capacidade de mudança.