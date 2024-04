Não precisa que o seu ex te peça desculpas para superar e fechar o ciclo

Você não precisa que seu ex peça desculpas para fechar o ciclo Que no te manipulen más: Cómo hacerle al “breadcrumbing” o migajas emocionales (Freepik)

Muitas acreditam que se o ex se arrepender, elas poderão fechar o ciclo em paz. No entanto, a realidade é que é um processo que ocorre puramente em nossos corações.

Uma vez que nos convencemos de que essa pessoa não é para nós, que elevamos nossos padrões, somos fiéis aos nossos limites e amor próprio, ficará mais fácil soltar e deixar ir, independentemente dos sentimentos do seu ex-parceiro.

Por que você não precisa do arrependimento do seu ex para fechar o ciclo?

Há pessoas que passam muitas horas de suas vidas fazendo esforços para que seus ex-parceiros peçam desculpas e se arrependam de tê-los deixado: publicar fotos em que aparecem bonitas, lançar indiretas, sair com outros homens, entre outros comportamentos.

Você não precisa de suas desculpas, de seu arrependimento ou de sua procura por uma nova oportunidade

Mas devemos ser maduras ao reconhecer que nem sempre esse arrependimento chega. Você deve se concentrar em se perdoar, porque certamente passou por cima de seus valores, autoestima e até dignidade para que a pessoa não saísse do seu lado.

Ninguém pode ser obrigado a refletir ou forçado a valorizá-lo, pois são processos que devem surgir por conta própria. Dói e continuará doendo, então você deve reconhecer seu valor, ser autocompassivo com o que está passando, ter muitos gestos de autocuidado consigo mesmo e assumir sua responsabilidade pelo que fez de errado.

É então que você começará o ciclo pessoal e individual do fim do relacionamento, passando pelas diferentes etapas do luto até chegar à aceitação. Com o tempo, você poderá perdoar o outro, deixando ir a raiva e a dor e aprendendo com a experiência para não cometer novamente o que aconteceu.

Isso também ajudará você a identificar as necessidades afetivas que precisa satisfazer para não se apegar a ninguém, romper velhos padrões e apoiar-se no autoconhecimento para buscar estabilidade emocional. Independente do que seu ex sinta, faça ou pense, a prioridade agora deve ser você mesma.