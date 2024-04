Como usar um vestido de cetim nesta temporada sem parecer deslocada e parecer radiante

Esta é uma ótima maneira de melhorar seu look Fashion Mood (Fashion Mood/Pinterest)

O vestido de cetim não é apenas usado para os eventos noturnos mais elegantes. Hoje em dia, os especialistas o recomendam para os looks nos quais queremos parecer bonitas. Sim, nada veste e destaca mais nossos atributos do que essas peças que trazem brilho e coqueteria.

A chave está no tecido de fabricação que confere uma aura muito sofisticada, mas ao mesmo tempo se encaixa muito bem com a frescura da estação, desde que você faça alguns ajustes em seus looks recomendados pelos especialistas em moda.

Como peça central

Para usar um vestido de cetim, às vezes não é preciso muito: maquiagem, cabelo arrumado e sapatos altos são elementos mais do que suficientes para realçar a beleza do seu look. Isso se explica pelo fato de que o tecido por si só chama a atenção pela forma como reflete a luz sutilmente, tornando-o perfeito para esses dias cheios de compromissos sociais.

Recomendados

No entanto, não se sinta pressionada a usar exclusivamente sandálias de salto alto, pois os tênis brancos ou de qualquer outra cor também combinam perfeitamente. Você pode brincar com o comprimento da peça, pois se você for baixa e usar sapatos baixos, pode parecer ainda mais reduzida. Nesse caso, opte por um comprimento que chegue até o joelho ou acima dele.

Com um cardigã

Você deve usar seu vestido de cetim acompanhado de outras texturas igualmente frescas, como um cardigã ou um blazer leve. Esse tipo de suéter aberto com botões à mostra faz com que seu visual pareça mais casual, perfeito para usar no escritório.

Se você quer parecer sexy porque tem um encontro romântico ou vai sair com suas amigas, recomendamos aumentar a sensualidade com uma jaqueta de couro preta.