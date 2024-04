‘Baby nails’, a tendência mais bonita de manicure com efeito de ‘mãos limpas’: é assim que fica

O que são as baby nails? Pexels (Pexels)

A partir de 2023, a frase “menos é mais” adquiriu um novo significado, graças aos estilos que se tornaram tendências de moda, como o clean look, o luxo discreto e o estilo ‘old money’ que celebridades como Michelle Salas e Sofia Richie popularizaram.

Cada uma delas mostrou que a beleza reside no formal, no clássico e no que não precisa ser extravagante para chamar a atenção. Esta premissa não apenas se manteve nos guarda-roupas de milhares de mulheres, mas também se estendeu aos salões de beleza através de tinturas de cabelo e, claro, de designs de unhas.

Os manicuristas preveem o sucesso das ‘milk nails’, as unhas de sabonete, o clássico francês que nunca pode faltar e mais uma opção que certamente se torna uma das mais bonitas e naturais para exibir mãos limpas e estilizadas, as ‘baby nails’.

Recomendados

Como são as baby nails? Pinterest (Pinterest)

O que são as 'baby nails'?

Se o que você procura é algo novo para a sua manicure, mas não encontra um design que chame a atenção, talvez valha a pena dar um passo para trás, respirar um pouco longe das centenas de possibilidades que existem, deixando de lado os toques 3D, o glitter, a mão livre ou até mesmo as extravagantes unhas longas.

Às vezes, não é preciso muito para causar impacto, e isso é demonstrado pelas ‘baby nails’, um dos designs de manicure que, além de ser fácil de replicar, consegue dar um efeito limpo e estilizado às suas mãos. Portanto, se você gosta do natural, não hesite em apostar nesse design que combina com todos os seus looks.

As baby nails são caracterizadas por terem mãos limpas e saudáveis graças ao uso de cores como rosa e nude que proporcionam um efeito natural e discreto para exibir a beleza de suas mãos. O melhor de tudo é que é um design que pode ser feito facilmente em casa.

Baby nails: como são? Pinterest (Pinterest)

Como conseguir uma manicure de 'baby nails'?

A verdade é que por trás das ‘baby nails’, não há grande ciência e não é necessário marcar um horário no salão para conseguir o efeito em casa, então uma das vantagens é até mesmo o tempo e o custo que pode ser economizado.

Neste caso, a única coisa que você deve considerar para conseguir o efeito 'baby nails' é o comprimento das suas unhas, de preferência devem ser em formato redondo ou quadrado, certifique-se de que não ultrapassem muito, pois isso dará o efeito natural que estamos buscando com este tipo de manicure.

Agora, a gama de cores, embora não seja ampla, é perfeita não só para obter este efeito de limpeza que tanto desejamos, mas também ajuda a estilizar as mãos alongando-as, graças a tonalidades rosas e nude que conseguem se confundir com o tom de pele, ajudando assim nesse jogo visual de certa longitude.

No entanto, recorrer a um especialista é sempre uma boa ideia, especialmente se o nosso objetivo é alcançar um design de longa duração. O melhor de tudo é que este tipo de manicure combina com todos os visuais e é elegante.