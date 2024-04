Assim você pode usar blusas transparentes com jeans sem perder a elegância

É hora de explorar seu lado mais sedutor com as blusas transparentes que estão de volta a ser tendência nesta temporada, mas não tema, pois este tipo de peça não deve ser sinônimo de vulgaridade e aqui estão as chaves que você precisa para exibir um visual elegante e confortável a partir delas.

Embora muitos tenham questionado sua versatilidade e elegância, há uma combinação infalível que ajudará você a explorar seu maior potencial, sim, os amantes da moda recomendam usar esse tipo de peças com outras tendências como roupas de cetim, saias ou conjuntos de alfaiataria.

Blusas com transparências e jeans Pinterest (Pinterest)

Sempre rotuladas como vulgares, as blusas transparentes prometem dominar o seu guarda-roupa nesta estação que, assim como as peças estampadas de animal print, é possível criar um visual de luxo discreto sem precisar investir muito tempo ou dinheiro.

Recomendados

A dupla mais ‘cool’ da estação

Não apenas peças curtas ou com aberturas podem trazer o seu lado sedutor, mas também uma blusa transparente pode fazer isso, e o melhor de tudo é que para climas quentes ela é ideal para um visual fresco, elegante e que, além disso, consegue cativar as pessoas ao seu redor.

Este tipo de peça, como todos os anos, voltará a brilhar e seu complemento perfeito e infalível serão as calças jeans. Se você quer saber a chave para usá-las de forma elegante, aqui estão algumas dicas que vão te ajudar a explorar o potencial das blusas transparentes.

Corpete transparente com jeans

Os corsets voltarão a ser um dos favoritos, este com detalhes de transparências foi combinado com jeans de pernas largas em cinza, que por sinal estão entre os mais pedidos da temporada, e foram acrescentados botins e um blazer para quem vive em áreas com climas incertos.

Blusas transparentes com jeans e sandálias

O detalhe das cores vivas e dos contrastes que imitam a alegria da estação não podem faltar. Neste caso, foi feito a partir do calçado, umas sandálias de salto baixo em cor rosa mexicano, uma bolsa pequena e a cereja do bolo, uns óculos de sol verdes que combinaram perfeitamente com a blusa preta e as calças jeans.

Blusa transparente com jeans e sandálias

Neste caso, combinou-se uma blusa transparente estilo camisa com um top estilo bandeau branco para não mostrar demais, calças retas e sandálias rasas do mesmo tom, perfeitas para umas férias.

Blusa transparente com calças brancas para um look formal

As blusas transparentes também podem ter apenas certos detalhes ou áreas, neste caso as mangas cobrindo completamente o torso. Para um look de dias ensolarados, use calças brancas, uma peça superior chamativa e sapatos de salto alto.

Blusas transparentes com detalhes de renda com jeans e tênis

Que os tênis nunca faltem, uma das chaves é usar a mesma cor de calçado que a sua blusa, os jeans são perfeitos, aquels que mais gosta e favoreça o seu visual.

Blusa transparente com jeans e saltos para um look formal

Se o que você procura é um visual que se adeque às necessidades do escritório, esta opção com muito volume e laços pode ser uma ótima escolha, combine com jeans justos e complemente com sapatos de salto alto, contraste com sua bolsa e outros acessórios.