5 penteados com trança para experimentar agora mesmo

Não consegue decidir entre um rabo de cavalo ou uma trança? Então que tal um rabo de cavalo trançado? Este estilo híbrido é moderno e versátil, sem falar que é fácil de usar.

Não importa a textura ou comprimento do seu cabelo, você certamente encontrará uma versão que funcione para você. Na verdade, recorremos a algumas de nossas celebridades favoritas para trazer a você uma grande dose de inspiração para rabo de cavalo trançado.

A seguir, listamos as 5 melhores ideias de penteado com rabo de cavalo trançado para cada tipo, textura e comprimento de cabelo. Confira!

Recomendados

1 - Rabo de cavalo trançado na altura da coxa de Tia Mowry

Tia Mowry - IMAGENS DE MICHAEL KOVAC / GETTY PARA TODA A VIDA

No que diz respeito aos rabos de cavalo trançados, o limite não existe para Tia Mowry. A estrela estilizou seu rabo de cavalo alto em uma trança na altura da coxa. Além disso, sua única trança termina na cintura, com o cabelo restante trançado em um punhado de tranças menores.

2 - Trança bagunçada com corrente de Blake Lively

Blake Lively - IMAGENS DE JAMIE MCCARTHY/GETTY

Vista o rabo de cavalo trançado bagunçado, popular no Pinterest, com algumas joias de cabelo, como Blake Lively fez no tapete vermelho. Somos fãs do Chain Chain Crystal Comb da Lelet NY porque ele pode ser facilmente colocado na base do rabo de cavalo e enrolado na trança como você escolher.

3 - Rabo de cavalo encaracolado trançado com coroa de Issa Rae

Issa Rae - PRÍNCIPE WILLIAMS/WIREIMAGE

Issa Rae nunca deixa de inspirar o rabo de cavalo, e esse estilo não é exceção. Aqui, a estrela Insegura amarrou seus cachos naturais em um pônei alto no topo da cabeça e adicionou uma pequena trança em forma de coroa na base.

4 - Franja de cortina e trança rabo de peixe de Camila Cabello

Camila Cabello - IMAGENS DE CRAIG BARRITT / GETTY PARA A TIME

A franja da cortina é como uma calça jeans: o corte de cabelo combina com tudo, inclusive um rabo de cavalo alto trançado em rabo de peixe.

5 - Tranças em caixa e rabo de cavalo alto de Amandla Stenberg

Amandla Stenberg - AMANDLASTENBERG/INSTAGRAM

Um rabo de cavalo trançado é muito fácil quando você já tem tranças em caixa instaladas como Amandla Stenberg. Aqui, o cabeleireiro famoso Vernon François enrolou uma única trança em volta da base do rabo de cavalo para uma vibração sem esforço.