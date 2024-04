10 cortes de cabelo curto cacheado que rejuvenescem e favorecem as mulheres

2024 é o ano das mulheres com cabelo cacheado, pois exibir os cachos ao natural é uma tendência que veio para ficar. No entanto, é preciso ter cuidado com os cortes, pois os longos e retos ficam pesados, achatam o cacho e impedem que ele se defina.

Pelo contrário, os cortes de cabelo curto cacheado realçam o cacho natural e é por isso que mostramos 10 estilos curtos para exibir seus cachos espetaculares que, além de te favorecerem, farão você parecer 10 anos mais jovem.

Corte de cabelo curto cacheado pixie

É o estilo mais curto para cabelos cacheados, com maior comprimento sobre a cabeça, o que proporciona muita versatilidade no penteado. É o exemplo perfeito de como o cabelo curto realça a textura cacheada.

Corte de cabelo curto encaracolado bixie

É um híbrido entre o bob e o pixie, que se assemelha a uma versão crescida do pixie. É perfeito para aquelas que não se atrevem a adotar um estilo mais curto, pois combina conforto e definição nos cachos com muitas possibilidades de penteado.

Corte de cabelo curto encaracolado com risca lateral

A risca no meio ou de lado sempre consegue um efeito muito chamativo no cabelo encaracolado. Realça o volume e permite destacar a invejável textura deste tipo de cabelo.

Corte de cabelo curto cacheado bob com franja

O bob é um dos cortes mais populares para cabelos cacheados no momento. É cortado em camadas para controlar o volume e permitir que o cacho se defina naturalmente. Neste caso, é combinado com uma franja que só intensifica a textura e dá movimento ao corte.

Corte de cabelo curto encaracolado mixie

Este corte combina o comprimento do pixie com o estilo desconectado do mullet, então tem a parte de trás muito mais longa, as costeletas crescidas, além de franja para enquadrar o rosto. É ideal para cabelos com boa densidade porque alivia bastante o volume.

Corte de cabelo curto cacheado long bob

É a versão longa do bob, que fica na altura dos ombros e é perfeita para exibir cachos bonitos e definidos sem investir muito tempo na manutenção do cabelo. É cortado em camadas nas laterais para reduzir o peso e buscar uma forma favorável.

Corte de cabelo curto cacheado em formato redondo

É um tipo de corte específico para cabelos cacheados, especialmente com cachos do tipo 3C ou afro. Trata-se de um estilo escapado com forma arredondada que busca potencializar o volume criando uma textura esponjosa espetacular.

Corte de cabelo curto encaracolado shullet

Trata-se de um corte de cabelo híbrido entre o shaggy para cabelos cacheados e o mullet, pois combina o escalonamento degradê com volume sobre a cabeça do primeiro, com a desconexão transgressora do segundo. O resultado é um corte com um ar roqueiro e um tanto rebelde que realça como poucos os cabelos cacheados.

Corte de cabelo curto cacheado microbob

É uma versão curta do bob que cai acima do queixo e dá um ar muito moderno ao cabelo encaracolado. É ideal para cabelos ondulados e cacheados do tipo 3c e 3b.

Corte de cabelo curto cacheado bagunçado

O shaggy cacheado é um dos cortes de cabelo em tendência para 2024. E esta versão curta, na altura dos ombros, é perfeita para realçar o volume dessa textura de cabelo e exibir um visual espetacular. É composto por camadas curtas na parte superior e nas laterais para aliviar o peso e evitar que o cacho seja achatado, com um acabamento degradê na altura dos ombros.