O que significa você e seu parceiro serem parecidos fisicamente?

Ter compatibilidade com o ser amado é desejável, principalmente em gostos e hábitos, mas o que significa que você e seu parceiro se pareçam fisicamente?

Isso leva o nível de empatia e afinidade a outro patamar, algo que na maioria dos casos acontece de forma inconsciente e que a ciência tem estudado a respeito.

Embora para alguns possa ser motivo de alerta procurar alguém que se assemelhe a nós para estabelecer um relacionamento romântico, os especialistas afirmam que não há nada a temer, pois isso ajuda a aumentar a atração.

Segundo o psicólogo Justin Lehmiller, em seu livro ‘Tell Me What You Want’ citado pela Mujer Hoy, “o que nos é familiar tende a ser o que gostamos e nos atrai, mesmo que não estejamos plenamente conscientes disso”.

Não há nada de errado em se relacionar com alguém que se parece conosco (Scott Broome/Unplash)

Por isso, "você está familiarizado com sua própria aparência, então ver outras pessoas com traços semelhantes aos seus faz com que você se sinta mais atraído por elas", indica.

Existe até uma teoria desenvolvida em 1987 pelo psicólogo Robert Zajonc da Universidade de Michigan, que demonstra que os casais que estão casados há mais de 25 anos são muito parecidos fisicamente entre si, chamado de "semelhança facial".

Compartilhar características pode tornar a afinidade muito maior (Pavel Danilyuk/Pexels)

Isso se explica por razões genéticas e de criação, já que, sem perceber, estamos procurando que se pareça com nossos pais, mas não deveria ser algo preocupante ou fora do comum. O mesmo acontece com os estilos de vida, então é normal que duas pessoas amantes de exercício se juntem, ou melhor, se preferem ficar em casa jogando videogame.

Outra situação que os pesquisadores detectaram é que ao passar muito tempo com a outra pessoa “é normal começar a imitar gestos e expressões até ao ponto em que, mesmo que a semelhança física não seja evidente, parece ser”, pois as personalidades começam a se entrelaçar de forma significativa.