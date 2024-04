Feng Shui: os dois rituais que você deve fazer na primeira semana de abril para atrair a abundância

Abril começou cheio de muitas energias, com a segunda-feira, 1º de abril, marcando o início do Mercúrio retrógrado, que durará até o dia 25 deste mês, e depois a segunda-feira, 8, com o eclipse total do sol.

Estes dois eventos estão carregados de poderosas energias que chamam a todos para a reflexão e introspecção, e devemos aproveitá-los para buscar energias positivas e prosperidade.

No Feng Shui, existem 2 práticas muito poderosas e ideais para realizar no início de cada mês e transformar essas energias para atrair dinheiro, abundância e prosperidade.

Recomendados

O início de um novo mês é um convite perfeito do universo, de acordo com o Feng Shui, para renovar as energias positivas, para decretar e manifestar os desejos e para enfrentar os projetos que queremos levar adiante.

Estes rituais que apresentamos ajudarão você a viver em abundância e a atrair dinheiro como um imã.

Ritual das folhas de louro

Para o Feng Shui, as folhas de louro têm um simbolismo muito especial, pois representam a abundância e a boa energia. Nesse sentido, queimar algumas folhas desta planta irá ajudá-lo a atrair prosperidade econômica e vibrações positivas.

Materiais

Um punhado de folhas de louro secas

Uma tigela

Uma caneta vermelha

Fósforos.

Como se faz

Pegue cada uma das folhas de louro e escreva sobre elas as palavras que representem os desejos que você quer atrair durante o mês. Por exemplo: dinheiro, abundância, amor, saúde.

Coloque as folhas na tigela e acenda-as com um fósforo, enquanto observa como queimam, pense nas palavras e decrete que já são um fato em sua vida.

Ao terminar, jogue as cinzas no jardim ou em um vaso.

Ritual para limpar com água de arroz

O arroz é um ingrediente muito poderoso para atrair abundância. Além disso, de acordo com o Feng Shui, ajuda a garantir que o dinheiro e os alimentos nunca faltem em casa.

Materiais

Dois punhados de arroz

Dois litros de água

Como se faz