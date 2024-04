Brasileira de 19 anos é a bilionária mais jovem do mundo; veja de quanto é sua fortuna e a lista com os mais ricos

Livia Voigt, de 19 anos, foi eleita a bilionária mais jovem do mundo, segundo a Forbes. A brasileira possui uma fortuna de aproximadamente US$ 1,1 bilhão (cerca de R$ 5,5 bilhões na cotação de 2 de abril de 2024).

A fortuna da jovem é proeminente da participação minoritária na produtora de equipamentos elétricos ‘Weg S.A’, que tem o avô Werner Ricardo Voigt, falecido em 2016, como um dos fundadores.

Livia aparece na lista junto com a irmã, Dora Voigt de Assis, de 26 anos, que possui o mesmo valor de patrimônio. As duas são personalidades novas na lista, que conta com os 280 mais ricos do Brasil. Segundo ‘O Globo’, a tabela possui 29 herdeiros da Weg, empresa de Santa Catarina que fabrica equipamentos eletrônicos como motores, geradores e transformadores de energia, além de tintas e vernizes industriais.

Voigt entrou como a mais jovem no ranking após ultrapassar a fortuna de Clemente Del Vecchio, italiano também de 19 anos herdeiro da Luxottica, maior fabricante de óculos do mundo e dona da Ray-Ban.

Veja a lista completa com as 10 pessoas mais ricas do mundo

A Forbes também divulgou, nesta terça-feira (2), a lista com os bilionários ao redor do mundo. No total, são 2.781 nomes, com a primeira mulher aparecendo somente na 15ª colocação. Confira os nomes e seu patrimônio: