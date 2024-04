As previsões do tarot nesta terça de Mercúrio Retrógrado para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário - Oito de Copas

Esta é uma semana que começa com boas notícias a nível profissional. As mudanças vêm com sucesso, engajamento nas novas tarefas a serem realizadas, então será muito positivo e você terá atitude para seguir em frente.

Capricórnio - O diabo

É uma semana que você deve aproveitar para observar e refletir sobre o panorama profissional que lhe é apresentado. Mercúrio retrógrado é uma fase em que você deve refletir sobre o que está acontecendo e que precisa de sua intervenção imediata.

Aquário - Sete de Paus

Na numerologia, 7 é um bom número e mesmo quando a carta é de Paus, é uma semana que começará sem preocupações e que iluminará suas finanças. Mas você deve controlar os estados de ansiedade pela espera do dinheiro que precisa chegar às suas mãos para resolver alguns compromissos.

Peixes - Rei de Paus

Você está começando um mês cheio de oportunidades, então deixe de lado o mau humor e a raiva para que isso não lhe pregue peças mais tarde. Receba com harmonia, com muito amor e gratidão o bom e o ruim porque isso é experiência.

Com informações do site Nueva Mujer