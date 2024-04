As previsões do tarot nesta terça de Mercúrio Retrógrado para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Confira as previsões do tarot nesta primera terça de abril para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries - Dez de Paus

Você começa esta semana muito convulsionado porque há muitas demandas para avançar no trabalho. Experimente algumas estratégias para te ajudar a acelerar, levando em consideração que Mercúrio começa retrógrado e tudo tende a se atrasar.

Touro - O Mago

Você começa esta semana avaliando novas oportunidades de fazer uma mudança no campo profissional, mas tome cuidado porque será muito lento. Elabore os projetos e avalie muito bem o momento de apresentá-los.

Gêmeos - Torre

É uma semana em que você deve encarar as coisas com muita paciência e tolerância porque as mudanças estão chegando e muita resistência para que aconteçam. Aproveite estes dias de Mercúrio retrógrado para refletir e se organizar para poder seguir em frente e alcançar objetivos com sucesso.

Câncer p Cinco de Copas

É uma semana de transformação, de buscar formas de seguir em frente e de corrigir erros porque arrependimentos não levam a nada. Tenha cuidado com o que você diz e faz para não se comprometer e evitar discussões.

Com informações do site Nueva Mujer