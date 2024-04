Sutiã inovador pode ajudar a detectar câncer mama e salvar vidas

Uma inovação promissora no campo da saúde feminina, desenvolvida por cientistas do Centro de Inovação em Tecnologias Médicas (MTIF) da Nottingham Trent University, no Reino Unido, promete revolucionar a maneira como o câncer de mama é monitorado.

Trata-se de um dispositivo discreto, desenhado para ser incorporado ao sutiã, que utiliza correntes elétricas para detectar o crescimento de tumores, transformando potencialmente o acompanhamento da saúde mamária.

Avanços na detecção do câncer de mama

Este dispositivo inovador pode ser acoplado a sutiãs convencionais ou a modelos especialmente desenhados pela equipe de pesquisa, tornando-se uma ferramenta valiosa e confortável para as mulheres.

Além de monitorar o desenvolvimento de tecido tumoral, o aparelho coleta dados importantes que podem ser enviados diretamente para o smartphone do usuário. Esta funcionalidade simplifica enormemente a comunicação entre pacientes e profissionais de saúde, permitindo um acompanhamento mais eficaz e personalizado da doença.

Atualmente, o diagnóstico e monitoramento do câncer de mama são realizados predominantemente por meio de exames clínicos e de imagem, necessitando visitas frequentes ao hospital.

A introdução deste dispositivo no mercado poderia mudar radicalmente esse cenário, oferecendo às pacientes uma opção de monitoramento contínuo e não invasivo, diretamente de suas casas.

O mecanismo de funcionamento do dispositivo baseia-se na diferença de densidade entre o tecido saudável e o canceroso, com os tumores apresentando maior densidade e menor quantidade de água.

As correntes elétricas emitidas pelo dispositivo mapeiam essas diferenças em tempo real, oferecendo uma indicação precisa do estado do tecido mamário.

Fonte: Nottingham Trent University