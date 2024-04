O ritual infalível para atrair dinheiro e prosperidade neste 1º de abril

Começa abril e você tem um novo mês para aproveitar novas oportunidades na sua vida e deixar para trás as coisas más que o primeiro trimestre do ano possa ter trazido. Por isso, será ideal começar este mês primaveril com as melhores energias ao realizar um poderoso ritual para eliminar quaisquer obstáculos.

Os rituais têm origem nos antepassados e têm perdurado ao longo dos anos devido à eficácia de cada um deles. A prosperidade, abundância, dinheiro e tranquilidade podem chegar à sua casa se você souber como canalizar essas energias.

O poderoso ritual que você pode realizar neste 1º de abril

Se deseja atrair o dinheiro e a prosperidade, você pode fazer isso com apenas dois ingredientes: açúcar e uma vela branca, elementos que podem ser encontrados em qualquer lar.

Para isso, você também precisará de um prato branco e fazer um círculo de açúcar no centro. No meio, coloque a vela branca e concentre-se em seus pensamentos positivos focados em atrair a abundância.

Acenda a vela e permita que ela queime, permitindo que cada um dos seus pensamentos se consuma, um ritual fácil e rápido de fazer.

Ritual A vela branca te permitirá atrair a prosperidade (Freepik)

No entanto, o Feng Shui oferece outras opções de rituais. Um deles é usar uma vela amarela e moedas, pois o amarelo e o dourado simbolizam ouro, riqueza e dinheiro.

Ao longo dos anos, os rituais têm sido focados em atrair abundância, prosperidade e dinheiro, considerando-os uma ferramenta poderosa sob a crença do poder energético das diversas ervas ancestrais.

A canela, aloe vera e lavanda são algumas das ervas que protagonizam os diferentes rituais culturais de civilizações como a egípcia, grega e romana.

Cada um desses rituais pode variar de acordo com a região, mas compartilham o mesmo propósito de atrair a prosperidade.