O que significa que você e seu parceiro são fisicamente semelhantes?

Ana María e José, quando vão a encontros com amigos ou saem para passear de mãos dadas, o denominador comum é que as pessoas fiquem olhando para eles ou perguntem por que são tão parecidos?

E sim, existem casais que, sem sequer imaginarem, são semelhantes fisicamente e emocionalmente, e a psicologia deu algumas explicações a respeito disso.

De acordo com a psicologia, o significado de você e seu parceiro serem semelhantes tem razões muito definidas e, embora se possa pensar que uma é melhor que a outra, trata-se simplesmente de fatores do subconsciente que geram sentimentos de amor por outra pessoa.

Estes fatores que levam um homem e uma mulher a escolherem-se como parceiros e a serem tão parecidos são:

Familiaridade

A ciência diz que o que você conhece lhe dá confiança porque sabe como é, como se sente e o que implica. Quando você vê uma pessoa do sexo que lhe atrai com características semelhantes às suas, seu subconsciente imediatamente busca se aproximar dessa pessoa porque precisa do conforto de estar perto de algo conhecido, mesmo que vagamente.

Embora isso ocorra quando as semelhanças são físicas, também é muito influenciado pelo fato de que a personalidade do seu parceiro seja semelhante à dos seus familiares com quem passou os primeiros anos de vida.

Egoísmo

De acordo com a pesquisa publicada no portal Glamour, é preciso ter cuidado com a pessoa que se tem como parceira, pois se você cresceu em um ambiente tóxico com violência, falta de respeito, abusos, entre outras situações conflituosas, isso será um enorme sinal vermelho para sair desse relacionamento.

Também a raça desempenha um papel importante porque são procuradas pessoas que se identifiquem com a cor e traços semelhantes aos seus ou ao seu ambiente familiar.

As preferências pela mesma raça em encontros estão motivadas por uma variedade de fatores, de acordo com uma pesquisa, incluindo a aprovação das redes sociais, percepções de semelhança e atração física percebida.

Narcisismo

Há uma segunda razão e é o prazer que te dá ver um rosto que te lembre o seu. Ou seja, como gosta tanto da sua aparência, a possibilidade de te ver (mesmo que em certa proporção) nessa pessoa, inconscientemente será um impulso de dopamina que te manterá nessa relação.

Proximidade com os pais

De acordo com o estudo realizado, as mulheres que relataram ter maior proximidade com seus pais tinham mais probabilidade de escolher rostos masculinos que se pareciam com eles mesmos.