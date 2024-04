Horóscopo Chinês: previsões para a primeira semana de abril

Rato (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Seus assuntos diários e materiais exigirão atenção e disciplina. O Rato buscará superar e ampliar horizontes através do esforço próprio . A boa energia que atua no seu signo apoiará iniciativas que serão possíveis e lucrativas. Será oportuno dar o primeiro passo, a sorte estará com você na área profissional e você poderá ocupar o cargo que almeja.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Notícias encorajadoras reativarão projetos que você deixou de lado. O julgamento prático do próprio Búfalo tornará o trabalho mais fácil, mas você deve resistir às tentações que poderiam desorganizar seus planos e suas finanças. Dessa forma, você poderá viver com mais tranquilidade e dedicar tempo a questões pessoais pendentes.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

A influência do momento exaltará a inteligência, a intuição e a percepção do Tigre . Não será difícil enfrentar e superar os obstáculos que possam surgir; até mesmo transformar uma situação negativa em algo a seu favor. Mas você deve concentrar e direcionar suas energias para objetivos concretos e possíveis para não se desgastar em vão.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Com um pouco de esforço, o Gato consegue atingir grandes objetivos . É a oportunidade de aumentar a renda e colher os frutos dos esforços anteriores. As perspectivas são favoráveis e você saberá aproveitar qualquer circunstância que fortaleça a sua situação. Será um palco de muita ação e energia . A ambição aumenta e este signo poderá desfrutar de um período rico em oportunidades.

Dragão (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Esta etapa é muito significativa para o Dragão , pois é o ano dele e também estamos atravessando o mês do signo. Você recuperará o entusiasmo por alguns assuntos que havia deixado de lado e terá novas perspectivas em relação à sua carreira. Será hora de equilibrar seu ser e suas emoções. Você está iniciando um período de grande atividade, onde o principal será focar e ter clareza sobre o que deseja.

Cobra (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

A Cobra pode sentir uma força especial e um impulso para avançar em direção aos seus objetivos mais importantes. A busca por novos caminhos abrirá as portas para novas ideias e aspirações. O velho e o novo se confrontam e marcam que é hora de tomar decisões, escolher e arriscar se for preciso.

Cavalo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Esta semana, o Cavalo poderá contar com uma força atrativa de convicção e muita capacidade empresarial. O otimismo que caracteriza este signo lhe permitirá ampliar seus objetivos, bem como alcançar bem-estar e equilíbrio. É um excelente momento para novos começos, para dar um impulso naqueles assuntos que você deseja que cresçam e se desenvolvam ao longo do tempo.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Nesta fase, a Cabra poderá descobrir e desenvolver novas facetas da sua personalidade . Surge a oportunidade de interagir socialmente, por isso é provável que você se envolva em trabalhos em equipe, organizações sociais ou desenvolva interesse por esses assuntos. Seus projetos de trabalho começarão a tomar forma e a percepção para escolher as melhores opções aumentará.

Macaco (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Os planos que você vem desenvolvendo avançarão com certa lentidão e, caso surja algum obstáculo no caminho, você deve manter a cabeça fria e não tomar decisões impulsivas que afetem os resultados esperados. A vida do Macaco se desenvolve de forma dinâmica para que aspectos tensos não gerem energias que fiquem estagnadas. Nesta fase você deve confiar que tudo chegará na hora certa. Forçar situações só causará incerteza.

Galo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Questões relacionadas a questões sociais, políticas ou acadêmicas serão beneficiadas e é possível que cada Galo se destaque pelo seu trabalho . As energias contribuirão para o desenvolvimento da sua capacidade reflexiva, o que o ajudará a superar com sucesso as dificuldades que surgirem. A partir dessas datas, é possível que uma questão jurídica decida a seu favor.

Cachorro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Esta semana, o Cachorro pode vivenciar momentos em que tudo parece tenso. Porém, a paciência e o temperamento que caracterizam o signo permitirão que você supere essa fase, que pode ser lenta e com algumas armadilhas. Você pode ter uma necessidade interna de fazer algumas mudanças para sentir mais independência e liberdade.

Porco (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Será uma semana de boas notícia, que mostrará garra e empatia ao se conectar com outras pessoas. Contatos comerciais, novas alianças e promoções serão favorecidos. Você também terá a oportunidade de aperfeiçoar técnicas e métodos de trabalho, aprender idiomas ou firmar parcerias comerciais.

Texto com informações do site La Nacion