Com este repelente caseiro, você pode dizer adeus aos mosquitos

Com a chegada das chuvas, do calor e as mudanças climáticas que ela traz, surgem os problemas das pragas de insetos. Além de baratas e roedores, que costumamos ver com mais frequência em épocas de calor, também aparecem os mosquitos.

Os mosquitos picam a pele, deixam vergões e, às vezes, podem transmitir doenças como a dengue, que tem causado estragos em vários países do continente americano nas últimas semanas. Portanto, é essencial exterminá-los de casa e, para conseguir isso, hoje vamos te contar como preparar um repelente caseiro imbatível.

Qual é o melhor repelente caseiro para afastar mosquitos?

Um estudo realizado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos determinou que o óleo de eucalipto-limão, graças ao seu componente cítrico, é o melhor repelente caseiro para ser pulverizado em casa e assim acabar com a presença de mosquitos.

Além disso, uma pesquisa intitulada 'Avaliação comparativa de laboratório e de campo de formulações repelentes contendo Deet e óleo de eucalipto-limão contra mosquitos em Queensland, Austrália' confirmou que, como alternativa aos repelentes comerciais, uma mistura com 32% de óleo de eucalipto-limão proporcionou mais de 95% de proteção contra os mosquitos por 3 horas para os cidadãos na praia, tornando este repelente caseiro ideal para uso ao ar livre, borrifando-o na pele após realizar um teste na pele para descartar alergias.

Também é importante lembrar que se o óleo de eucalipto de limão for combinado com produtos de beleza para o cabelo ou cremes hidratantes para a pele, também se terá proteção para repelir mosquitos ao ar livre.

Para preparar o repelente, será necessário diluir algumas gotas de óleo essencial de eucalipto em cerca de 200 mililitros de água morna e pulverizar a preparação nas áreas da casa por onde entram os mosquitos, assim como nos cantos onde costumam ser encontrados. Também é possível ferver 250 gramas de folhas de eucalipto em um litro de água por 45 minutos. Com a mistura ainda quente, pulverize as áreas da casa onde essas pragas são encontradas.