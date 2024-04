As previsões do tarot nesta primeira semana de abril para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

O Arcanjo Chamuel o orienta para a paz e a solução de problemas, principalmente de natureza jurídica ou de conflito trabalhista. No final do mês convidam você para uma viagem em família, aproveite esse momento de união e alegria. Sua capacidade de ouvir e aconselhar faz você se destacar, considere fazer um curso no tema para desenvolver ainda mais essa habilidade.

Capricórnio

O Arcanjo Miguel o guia para que você entenda que sua força espiritual é invencível. É hora de iniciar mudanças positivas em sua vida pessoal e profissional. Lute sempre pelos seus ideais e busque o reconhecimento pelo seu trabalho bem executado, nunca desista, principalmente de pessoas que só buscam prejudicar a sua imagem. Seus signos compatíveis são Áries, Touro e Virgem.

Aquário

Seu melhor objetivo neste mês será parar de ficar ressentido e começar a perdoar, deixar de lado as energias negativas do passado e focar na felicidade presente. Lembre-se de que seu signo é propenso à apreensão, mas aprender a se desapegar o ajudará a viver melhor. O Arcanjo Gabriel o orienta em abril para que você receba novas oportunidades de emprego com melhores salários. É hora de você deixar de lado as indecisões e ter mais confiança em si mesmo.

Peixes

Seus melhores dias são 1º, 08, 10, 14, 20, 21 e 29 de abril; suas cores da abundância, amarelo e vermelho; Seus signos compatíveis são Câncer, Libra e Escorpião, e seus números da sorte são 15 e 23. O Arcanjo Metatron orienta você a atrair abundância para sua vida, focar em pensamentos positivos e visualizar o que você deseja para ser feliz. Você verá como seus desejos se materializarão. Este arcanjo também corta todas as coisas negativas e bruxaria, recomendo que você carregue sempre uma imagem dele como amuleto de boa sorte.

Com informações do site Nueva Mujer