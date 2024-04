As previsões do tarot nesta primeira semana de abril para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

O Arcanjo Jophiel o orienta em direção à sabedoria e à mudança positiva para que você tome boas decisões, deixe de lado as dúvidas e foque no positivo. É hora de você encontrar o propósito da sua existência, saber para onde está indo e o que deseja. Seus melhores dias são 1º, 07, 08, 13, 21 e 27 de abril. A abundância chega até você com as cores vermelho e verde. Seus signos compatíveis são Áries, Sagitário e Libra, e seus números da sorte são 28 e 30.

Virgem

Um amor do passado está esperando que você volte, mas se já te machucou, é provável que o faça novamente. Seja prudente e tome uma decisão com base no seu bem-estar. O Arcanjo Uriel te guia para a luz e para o trabalho da abundância, peça sua ajuda e você verá como ele facilita para você tudo relacionado ao dinheiro e à abundância. Hora de começar uma vida amorosa, libertar-se das amarras do passado que não te permitem ser feliz e começar a se desapegar.

Libra

Cuidado com fofocas e energias ruins que te cercam, não compartilhe seus planos com pessoas negativas e cuide do seu círculo de amizades. Você deve ser seletivo com seus conhecidos para evitar problemas. O Arcanjo Miguel o guia para a vitória e para fortalecer sua energia espiritual, invoque sua proteção e você verá como nada nem ninguém será capaz de derrotá-lo.

Escorpião

Se você sente que seu parceiro está se afastando, lembre-se que o amor não acaba, apenas muda de lugar, por isso você deve se reinventar e conhecer pessoas como o seu signo. Em abril, novas pessoas entrarão em sua vida. O Arcanjo Metatron o guia para o sucesso, por isso não hesite em estudar novamente e se propor a ser alguém importante na vida. Peça a ajuda deles e você verá os resultados quase imediatamente.

Com informações do site Nueva Mujer