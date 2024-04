Confira as previsões do tarot nesta primeira semana de abril para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

O Arcanjo Metatron o guiará, então concentre-se na eficiência e estabilidade em tudo que você empreender. Você terá força econômica para superar qualquer obstáculo nos projetos de trabalho. Seus dias mágicos neste mês são 01, 03, 07, 15, 21 e 28. Suas cores da sorte são laranja e branco; Leão, Virgem e Capricórnio são a sua melhor compatibilidade, e a abundância chegará até você com os números 13 e 31.

Touro

Se você está em um relacionamento, enfrentará problemas de ciúmes ou perturbações, seja paciente e considere reservar um tempo se o relacionamento não funcionar. Chegou a hora de você conhecer pessoas compatíveis com o seu signo. O Arcanjo Gabriel orienta você neste mês, tome decisões com razão e seja cauteloso ao falar sobre seus objetivos. Proteja sua energia e evite compartilhar planos com pessoas negativas.

Gêmeos

O Arcanjo Uriel te guia para o sucesso, seus melhores dias do mês serão 01, 07, 11, 15, 21 e 26, e suas cores da abundância são o verde e o branco. Você terá abundância econômica e novos projetos de trabalho mais bem remunerados. Siga os conselhos do arcanjo e aplique seus esforços para atingir seus objetivos. Seus números da sorte são 01 e 29, e com pessoas de Libra, Aquário e Áries você tem melhor compatibilidade amorosa.

Câncer

Este mês você tomará a decisão de constituir família, é um bom momento para analisar seu futuro, pois há possibilidades de gravidez. Para curar seu corpo e espírito você terá a ajuda do Arcanjo Rafael, invoque sua ajuda e verá resultados positivos em sua vida. Este é o momento de ser mais forte e crescer profissionalmente. Enfrentar seus medos e inseguranças abrirá portas para o sucesso.

Com informações do site Nueva Mujer