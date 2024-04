5 maneiras de combinar alpargatas com vestidos nesta temporada: você vai parecer fresca, confortável e chique

As alpargatas são um dos calçados básicos no guarda-roupa para a temporada. São versáteis, respiráveis e leves, tornando-as ideais para o clima quente e ao ar livre.

Além disso, não importa o estilo que você escolha, esses sapatos combinam com tudo, estilizam a figura, adicionam centímetros à altura e dão um toque estiloso a qualquer visual, por mais simples que seja.

Durante esta temporada, as alpargatas de todos os tipos e cores serão usadas principalmente com vestidos fluidos para formar uma combinação de estilo muito elegante e fresca.

Quer usar esta combinação estilística, mas não sabe como? Continue lendo para ver cinco maneiras de combinar as alpargatas com vestidos e ter sucesso nesta estação do ano.

Vestido branco midi e alpargatas coloridas

Os vestidos brancos são básicos da temporada e uma ótima maneira de usá-los é com um par de alpargatas em uma cor vibrante para obter um visual muito estival, feminino e delicado.

A combinação de vestidos com alpercatas é infalível para fazer sucesso nessa temporada | Instagram (Instagram: @peexo)

Vestido de estampa animal e alpargatas pretas

As mulheres ousadas podem usar nesta temporada um vestido midi de estampa animal com alpargatas pretas para criar um conjunto elegante, mas chamativo que chamará a atenção de todos.

Vestido longo estampado e alpercatas vibrantes

O maxidress estampado é outro clássico da estação que combina perfeitamente com alpargatas. Use o vestido com um par de sapatos em algum tom de contraste para um look muito chique.

Vestido curto estampado, blazer colorido e alpargatas

Se quiser usar suas alpargatas em um look muito elegante e feminino, combine-as com um estilismo com um mini vestido branco com estampa minimalista e um blazer na mesma cor combinando.

Vestido curto preto e alpargatas combinando

O preto também é usado na temporada. Se és fã desta cor sofisticada, destaca-te com um minivestido fresco neste tom e um par de alpargatas na mesma cor para um visual total black.