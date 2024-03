Os anjos revelam para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir. Confira a mensagem para os signos a seguir:

Leão

As mudanças ocorrem em sua vida para ajudá-lo a seguir em frente e alcançar o sucesso de que tanto precisa para avançar para um futuro com melhores perspectivas. A fé o ajudará a superar os obstáculos em seu caminho.

Recomendados

Virgem

Não se desespere se as coisas não saírem como você deseja. Você tem que dar ao tempo a oportunidade de o surpreender no caminho, porque se você tiver bondade no coração, isso será o melhor para todos.

Libra

Você sempre dá sem pedir nada em troca e isso fala da sua gentileza e generosidade, mas há momentos em que é preciso pensar em si porque isso não é ruim se for para o seu bem e de todos.

Escorpião

Se você derrubar os muros da negatividade em sua vida, verá como tudo muda para receber bênçãos e prosperidade no futuro. O anjo Amiel estará com você para lhe dar amor e sabedoria.