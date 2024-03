Hairegen: o dispositivo revolucionário que recupera seu cabelo com cobre e zinco

Hairegen é uma ferramenta que chega para uma luta histórica: deixar a calvície para trás. O dispositivo possui um rolo com pontas revestidas de cobre e zinco que introduzem íons desses metais no couro cabeludo. Ao mesmo tempo, administra microcorrentes elétricas a milhares de pontos, o que revitaliza os folículos pilosos; aplica uma pressão mecânica e produz uma luz laser de baixo nível que ajuda a obter os resultados desejados.

Cerca de 50 por cento dos homens e 40 por cento das mulheres sofrem de alopecia, mas são eles os mais afetados, pois é uma perda de cabelo mais radical e que aparece mais cedo.

Enquanto as mulheres começam a manifestar fraqueza e perda de cabelo a partir dos 40 anos, os homens notam menos cabelo em suas cabeças quando estão prestes a completar trinta anos, e até mesmo antes, o que afeta significativamente sua segurança e autoestima. Por isso, "homens com histórico genético de alopecia estão buscando cada vez mais cedo ajuda para combater essa condição", afirma o dermatologista Luis Felipe Parada da Clínica Klein.

Essa alopecia é chamada de androgênica e difere da Areata, porque esta última tem outras origens e se apresenta como perda de tufos de cabelo. A androgênica, por outro lado, está principalmente ligada a causas hormonais, à transformação na pele da testosterona em di-hidrotestosterona, que afeta o enfraquecimento e queda da fibra capilar.

Um dispositivo para o resgate

Para enfrentar este quadro que afeta milhões de pessoas no mundo, existem tratamentos tópicos e orais, que têm tido certo sucesso em parar a queda, assim como procedimentos como o transplante capilar, que têm a desvantagem de ser muito invasivos e dolorosos. "Além disso, na linha não farmacológica, os tratamentos de mesoterapia, plasma rico em plaquetas e laser têm tido bons resultados. Foi observado que essas terapias complementares podem aumentar em até 33% a densidade do folículo e entre 30 e 40% a espessura do cabelo", diz o dermatologista.

Diante dessa situação, foi desenvolvida uma tecnologia chamada Hairegen, que se tornou uma esperança para aqueles que desejam recuperar suas cabeleiras cheias da adolescência. Além disso, tem a vantagem de ser um dispositivo de uso doméstico que requer apenas alguns minutos de uso por dia, tornando sua utilização real ainda mais viável e, portanto, seu sucesso. O dispositivo, desenvolvido pelo professor israelense Dog Igman, já possui a certificação da Comunidade Europeia e está em processo de certificação pela FDA.

O profissional aponta que é aconselhável o uso deste dispositivo de forma precoce, pois tem efeitos anti-inflamatórios no couro cabeludo e seu estímulo tátil favorece o crescimento do cabelo. "É uma terapia que pode ser usada de forma complementar aos tratamentos tradicionais", afirma.

Relatos: desde o resultado

Nimrod Mor, explica que descobriu este dispositivo quando começou a procurar alternativas para impedir a queda de cabelo. “Descobri que esta máquina tinha ótimos resultados, era um tratamento não invasivo que pode ser usado como complemento aos tratamentos orais e tópicos tradicionais”, lembra.

Relata que entrou em contato com os fabricantes e a usou e “posso dizer que em quatro meses me salvei da calvície” . Depois, ele a introduziu em seu círculo de amigos e conseguiu entusiasmar Jaime Cohen, que se tornou sócio desta iniciativa e um dos usuários bem-sucedidos do dispositivo.

"Há anos venho procurando uma solução para a queda de cabelo. Na adolescência comecei a tomar Finasterida, que parou a queda, e depois Minoxidil, que é um remédio tópico. Não considerava o transplante capilar uma opção devido à invasividade e à dor", relata o sócio da Mor.

Como o Hairegen funciona?

Hairegen é um rolo com pontas revestidas de cobre e zinco que introduz íons no couro cabeludo, administra microcorrentes elétricas aos folículos pilosos, aplica pressão mecânica e emite luz laser de baixo nível. Esse enfoque multifacetado revitaliza os folículos, proporcionando resultados notáveis.

Vantagens-chave do Hairegen:

● Certificação da Comunidade Europeia (em processo de aprovação pela FDA).

● Dispositivo doméstico com baterias recarregáveis.

● Resultados registrados de até 30% de recuperação capilar.

● Tratamento não invasivo, pouco doloroso e de poucos minutos por dia.

● Sistema de rastreamento que fornece dados precisos sobre o progresso do tratamento.