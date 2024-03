Cinco sugestões para dar um novo toque ao seu espaço de trabalho

Para esta terceira década do século XXI, as empresas estão focando mais ênfase na estética, funcionalidade e conforto dos funcionários, mostrando mais interesse em locais de trabalho preparados para o futuro e focados na conexão, bem-estar e mudança.

Juntamente com os melhores designers do coletivo MillerKnoll, elaboramos uma série de recomendações para que você transforme seu espaço de trabalho numa zona de conforto que ofereça soluções frutíferas para sua empresa.

1. Inspiração verde: designs amigos do ambiente

A sustentabilidade se consolidou como uma regra de ética para o design contemporâneo, uma vez que as empresas estão cada vez mais exigindo operações responsáveis.

Por esse motivo, é importante considerar opções na escolha de materiais e processos de fabricação que protejam o meio ambiente e assim possam refletir os valores verdes da organização.

Nesse sentido, a Mesa Boa da marca HAY, projetada por Stefan Diez, apresenta uma reinterpretação moderna do arquétipo de mesa de conferência, com uma estrutura de bambu renovável em linha com os objetivos de zero emissões.

O bambu tem aumentado sua popularidade como uma opção sustentável por sua facilidade de crescimento

A organização dinamarquesa especializada em móveis recentemente obteve o prestigioso Nordic Swan Ecolabel para a Mesa Boa, reconhecendo especificamente seus tampos de linóleo. Antes de obter esta certificação ambiental, a Mesa Boa passou por uma avaliação abrangente que abordou eficiência de recursos, impacto climático, qualidade, saúde humana e conservação da biodiversidade.

2. Suporte ergonômico

A cadeira Aeron da Herman Miller com ajuste adaptado à mecânica corporal, reduz o risco de lesões associadas ao sedentarismo prolongado e diminui a fadiga. A incorporação de cadeiras ergonômicas nos espaços de escritório contribui para resolver esse problema visando a melhora, o bem-estar e a produtividade dos funcionários.

Cômoda e fácil de combinar esta opção eé ideal para qualquer espaço de sua empresa

Ergonômica até a medula, o design pioneiro de Bill Stumpf e Don Chadwick da cadeira Aeron personifica o padrão de ouro ergonômico, evidenciado por décadas de elogios.

O seu lançamento foi pioneiro na indústria de mobiliário de escritório há quase 30 anos, e continua a sê-lo, graças à pesquisa atualizada e à inovação de materiais, incluindo a adição de plástico proveniente do oceano ao corpo da cadeira.

3. Integração da tecnologia

A linha da CBS apresenta a inovação que leva o mobiliário além do estilo para melhorar a experiência dos usuários. Desde braços flexíveis para monitores até uma configuração intuitiva de conectividade, a tecnologia integrada simplifica os fluxos de trabalho e coloca as empresas na vanguarda da inovação.

Nesta era multimídia o melhor é adquirir um acessório que permita que você integre todos seus dispositivos

Compatível com todas as estações de acoplamento com portas USB-A e C, este gadget centraliza as necessidades de conectividade para agilizar a colaboração.

Isso ajuda os funcionários a manter suas mesas organizadas e livres de bagunça, melhorando assim sua capacidade de se concentrar na tarefa que precisam realizar, reduzindo o estresse e aumentando a produtividade.

4. Zonas de descanso energizantes

As áreas de descanso cuidadosamente projetadas impulsionam o compromisso, a criatividade e a renovação através de espaços experienciais que promovem a conexão informal. O mobiliário estratégico equilibra o profissionalismo com a descontração para permitir recarregar energias e a construção de relacionamentos.

Proporcionar um espaço onde os trabalhadores possam diminuir o estresse é crucial

O conjunto de poltrona Womb e mesa de centro Platner da Knoll convida a trocas relaxadas em interiores sofisticados. O toque de cor traz uma energia acolhedora e criativa, sem deixar de mostrar um ambiente corporativo profissional.

5. Organização sem igual

Um armazenamento adequado facilita a segurança, eficiência e tranquilidade, proporcionando um acesso organizado a documentos e equipamentos essenciais. Uma organização limpa otimiza os metros quadrados, mantendo o profissionalismo e os trabalhadores focados.

O organizador da NaughtOne oferece esconderijos refinados para eliminar a bagunça do escritório, além disso, este móvel mantém muito bem sua cor e pode ser uma ótima alternativa para organizar seu espaço.

Seu desenho vanguardista e funcional proporciona um aumento da produtividade no escritório

Em conclusão, ao incorporar essas seis tendências de escritório aos espaços de trabalho, as empresas podem criar ambientes que impulsionem a eficiência, a produtividade e o bem-estar.

Este coletivo de designers lidera o progresso para as pessoas através de conhecimentos sobre o local de trabalho respaldados por pesquisas.

Por isso, convidamos você a entrar em contato com seus especialistas para tornar realidade uma visão de escritório que reflita cultura e aspirações únicas através de móveis conscientes e projetados para evoluir com as oportunidades de amanhã.