Sexta-feira Santa: você sabe o motivo desse ser o único dia do ano em que não há missa?

Você sabia que hoje é o único dia do ano em que não é celebrado missas na Igreja Católica? Isso acontece pois a Sexta-feira Santa é marcada pelo silêncio da morte de Jesus, sendo um dia reservado para a reflexão.

De acordo com texto do g1, com informações do o Santuário Nacional de Aparecida, os católicos devem aproveitar a data para refletir, enquanto se espera a celebração da ressureição de Jesus, na Páscoa.

O padre Edinei Evaldo Batista, porta-voz da Diocese de São José dos Campos e Reitor do Seminário Teológico Santa Teresinha, também cita o silêncio e a reflexão da data.

“A cruz como tal é só um objeto, mas um objeto transformado em instrumento de amor, de salvação, ao ser assumida por Jesus na sua paixão, no seu sofrimento, na sua morte. Por isso nós adoramos a cruz, na verdade, adorando o crucificado, aquele que está nela por nós”, explica em entrevista ao site.

Tradição católica

O padre também explica que o ato de não celebrar missas neste dia remonta a uma tradição antiga, do quarto século do cristianismo.

“Antes disso não temos notícia do que se fazia na Sexta-feira Santa, porque, na verdade nos inícios do cristianismo se celebrava com ênfase, na Páscoa, a ressurreição de Jesus no domingo de Páscoa, desde já a noite anterior, com a Vigília Pascal”, finaliza o padre Edinei.