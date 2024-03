Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira quais são:

Sagitário – Cartas 23 e 25

Se existe alguma desconfiança sobre alguém que frequenta sua casa ou já foi nela, saiba que suas suspeitas se confirmam. Nem toda relação se desenvolve tranquilamente e é melhor ficar esperto para poder compreender o que acontece ou as intenções que motivam as ações dessa pessoa.

Capricórnio – Cartas 3 e 29

Hora de superar essa ligação com um assunto do passado, principalmente se envolve a vida amorosa. Tudo irá melhor e as energias serão de vitória quando esse problema já não rondar mais a sua mente e energia.

Aquário – Cartas 20 e 11

Momento de ficar atento a intuição e espiritualidade para ser protegido. Redobre a sua atenção com bandeiras vermelhas que podem indicar perigos no meio do caminho e comece a ouvir o sexto sentido para se prevenir de qualquer problema; perceba os sinais.

Peixes – Cartas 34 e 17

Aproveite o momento para dar um passo e se aproximar da felicidade no amor e vida sentimental. Apenas a busca pela justiça e equilíbrio emocional irão ajudá-lo a ter felicidade nessa área da vida.