Os signos com a maior intuição deste fim de semana

O último fim de semana de março de 2024 chegou e alguns signos do zodíaco podem ter um aumento considerável da intuição. Confira quais são:

Escorpião

Momento de ter mais atenção com os gastos e deixar de viver na superficialidade. A intuição e o crescimento espiritual chegam com muita força e é hora de aprender bastante com a reflexão e a expansão de horizontes. Quem estava perdido se encontra de novo.

Recomendados

Sagitário

Momento de adiar algumas decisões e evitar a impulsividade, pois o mundo real pode estar um pouco confuso. É hora de compreender que uma transformação está chegando e o ajudando a crescer como ser humano. A intuição renasce para o acompanhar nesse novo caminho e mostra principalmente os passados que precisam ser superados, pois assim você seguirá em frente.

Capricórnio

A intuição e relacionamentos florescem e é preciso aproveitar esse momento para avaliar as parcerias que valem a pena. Se comprometa com as relações de verdade e não tema dar passos ou aprimorar aquilo que já funciona. Evite ser imprudente e agir no calor de alguns sentimentos; reflita e ouça mais o sexto sentido.