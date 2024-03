Nicole Kidman impressiona com mudança drástica de visual: o corte de cabelo que rejuvenesce as mulheres de 50

Cada vez mais celebridades estão apostando no corte de cabelo mais versátil e rejuvenescedor, é o bob que não deixa o reinado e que em 2024 volta a se impor.

Entre as famosas que decidiram dizer adeus às longas madeixas para dar as boas-vindas a uma imagem fresca com o corte bob está Nicole Kidman, que juntamente com outras atrizes de Hollywood como Penélope Cruz, quis experimentar o quanto esse corte favorece.

De acordo com o portal Mujer Hoy, Kidman deixou claro que a longa cabeleira era já parte dela da qual não pensava abrir mão. Tapetes vermelhos, eventos, entrevistas. Em todas essas ocasiões, ela usava o cabelo bem comprido.

O cabelo comprido sempre ficou bem na atriz e a única mudança capilar é a cor, às vezes em dourado e outras em tons avermelhados que, com sua pele clara e olhos azuis, resultava maravilhoso.

Da juba XL ao long bob

Recentemente decidiu mudar o seu penteado, não se sabe se será algo temporário ou se é devido a uma mudança necessária para o personagem que está interpretando em seu último trabalho, mas este novo visual ficou muito bom nele.

Em seu perfil do Instagram, Nicole Kidman compartilhou algumas fotos em que exibe um corte long bob, o qual é adotado por mulheres que desejam dar uma nova vida aos seus cabelos, mas sem correr muitos riscos.

Trata-se do comprimento certo para acertar com certeza, mas com um corte que seja perceptível e, além disso, dê vida aos fios. Embora possam ser imagens antigas, não há dúvida de que este estilo fica muito bem na atriz e a faz parecer 10 anos mais jovem.

Trata-se de uma versão entre o long bob e o famosíssimo clavícula, dois cortes tendência que os especialistas propõem usar nesta temporada.

Paul Tudor, diretor do salão David Künzle Fuencarral, explica ao portal que “é algo mais longo do que o clássico bob, sempre à altura da clavícula ou até mais. É muito favorecedor e versátil, deixando o cabelo praticamente em uma peça”.