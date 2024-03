Feng Shui: a flor que todos devem ter em casa na Semana Santa para atrair boas energias

A Semana Santa tem muitas tradições. É comum começar o tempo de reflexão com ramos de oliveira no Domingo de Ramos para colocá-los em um local especial da casa, mas não é a única coisa que se pode fazer. Além de visitar as 7 igrejas, rezar, ajudar ou deixar de comer carne, também é importante comprar alguns cravos para colocá-los em um vaso ao lado de um altar ou uma imagem religiosa. Por quê?

Feng Shui: Por que ter cravos em casa durante a Semana Santa?

Os cravos são plantas herbáceas com cores chamativas. O seu nome científico é Dianthus caryophyllus, que significa Flores dos deuses.

A Semana Santa é uma das datas mais importantes para o catolicismo, muitas pessoas realizam diferentes práticas como o jejum ou a penitência, mas outros também escolhem fazer rituais esotéricos. Ter cravos em casa é uma combinação perfeita do catolicismo com o Feng Shui.

Na religião cristã, o cravo vermelho significa o sangue derramado por Cristo e seu sacrifício ao morrer na cruz, enquanto os cravos de cor branca representam a pureza da Virgem Maria.

Semana Santa e Feng Shui: os cravos representam a harmonia, o amor, o sacrifício e a paz

Existem até aqueles que afirmam que existe uma lenda que diz que os cravos nasceram após a crucificação de Jesus e cresceram nos lugares onde caíram as lágrimas de sua mãe. Agora, se falamos de Feng Shui, é uma planta que consegue atrair energia positiva e os de cor rosa representam admiração, respeito, paz e amor, sentimentos que devem predominar na Semana Santa.

Ter cravos em casa durante a Semana Santa é um ótimo lembrete dos valores da fé, do sacrifício de Jesus e do grande amor da Virgem Maria.