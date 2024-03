Estas são as maquiagens que você deve evitar se já é uma mulher idosa

A apresentação e imagem física são determinantes para a maioria das pessoas e, nas mulheres, a maquiagem faz parte dessas estratégias utilizadas para parecerem muito bem no dia a dia. Como complemento do vestuário e dos acessórios, esta é uma técnica infalível nos processos de beleza.

No entanto, ao maquiar-se e aplicar diferentes produtos no rosto, é crucial levar em consideração diversos aspectos. Por exemplo, a ocasião, o tipo de roupa, se é para o dia ou para a noite e um aspecto muito importante é a idade, pois com o passar dos anos a pele e as características do rosto mudam, então é preciso prestar atenção ao tipo de maquiagem e à forma de aplicá-la.

Os especialistas dizem que a maquiagem deve ser usada para realçar os traços e a identidade da pele de uma pessoa, sem exageros, pois muitas vezes pode causar o efeito oposto.

Alterações na pele

De acordo com o portal La Vida Lúcida, no caso das mulheres com mais de 60 anos, existem certos tipos de maquiagem que não se ajustam necessariamente devido às mudanças na pele e às necessidades específicas desta etapa da vida.

Os especialistas afirmam que um dos principais problemas que as mulheres enfrentam à medida que envelhecem é o ressecamento da pele. Por isso, é crucial hidratar a pele com um creme leve e outro que forneça luminosidade antes de começar a aplicar a maquiagem.

Com o envelhecimento, a pele tende a ficar mais seca e menos elástica, o que pode fazer com que certas maquiagens, como os pós compactos, destaquem as linhas finas e rugas. Por essa razão, é viável usar bases com tons muito naturais, pois os tons escuros tendem a envelhecer mais.

Luminosidade

Outro problema comum é a falta de luminosidade. À medida que as pessoas envelhecem, a produção de colágeno e elastina diminui, o que pode fazer com que a pele pareça opaca e sem vida. Portanto, é importante optar por produtos de maquiagem que proporcionem um acabamento luminoso e radiante, como bases e corretivos hidratantes.

Dicas de maquiagem

O que acontece com as sombras? Especialistas explicam que a pele ao redor dos olhos é naturalmente mais escura, o que se acentua com o passar dos anos, então é um erro grave exagerar no uso de sombras escuras.

Dependendo do tom de pele e das preferências de cada mulher, as cores mais adequadas para quem tem mais de 50 ou 60 anos são os tons acinzentados, rosados e beges. Além disso, dependendo da forma das pálpebras, as sombras comuns podem acumular ou se agrupar nas dobras, o que não fica bem. Para evitar isso, a recomendação é usar sombras com acabamento cremoso ou em lápis.

Quanto ao delineado dos olhos, o aconselhável para mulheres mais velhas é fazer uma linha fina, pois a pele das pálpebras também muda e, portanto, não é conveniente aplicar a mesma técnica de sempre. Também não é recomendável aplicar lápis delineador na parte de baixo, pois isso fará com que os olhos pareçam menores e é possível que o olhar pareça mais cansado e duro.