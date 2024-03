As previsões do tarot desta quinta-feira santa para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Tente resolver situações negativas de muito tempo. Livre-se desses problemas e mantenha sempre uma boa atitude. O tarot avisa que não é um bom momento para conversar sobre divergências com seu parceiro, vocês dois estão muito confusos e o melhor é esperar a calma resolver.

Capricórnio

Reserve um tempo para refletir e buscar as melhores estratégias. Chegou a hora de fazer seu parceiro entender que vocês não estão dispostos a fazer mais sacrifícios, então é hora de refletir se vale a pena seguir em frente caso vocês não se sintam confortáveis um com o outro.

Aquário

O tarot indica que seu relacionamento passou por um momento difícil, mas tudo está começando a melhorar, então aproveite para reacender a paixão. Não deixe que terceiros prejudiquem o que tanto lhe custou construir a partir do amor.

Peixes

Cuidado com fofocas e fofocas porque isso cria um ambiente negativo e você está aí para resolver e produzir. Lixe arestas com seu parceiro, não vale a pena ficar chateado e perder tempo por causa do ciúme. Aproveitem para estar juntos e se amarem com loucura e paixão.

Com informações do site Nueva Mujer