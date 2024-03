5 cortes de cabelo curto para mulheres com cabelos grisalhos que são tendência em 2024

Os cortes de cabelo curto para mulheres com cabelos grisalhos são uma peça-chave indiscutível das tendências que se atualizam para este 2024.

Não qualquer visual nos ajuda a destacar da melhor maneira, então é importante seguir o conselho dos especialistas quando temos entre 40 e 60 anos para dar um toque mais chique.

Cortes de cabelo curto para mulheres com cabelos grisalhos em 2024

Bob em camadas

Embora nem todas conheçam pelo nome, o corte de cabelo choppy bob tem sido um dos mais populares ultimamente por ser ousado e rejuvenescedor. Seu comprimento chega abaixo do queixo, com algumas camadas leves e movimento nas pontas para fora. Fica bem em todas as mulheres, pois realça as feições ao mesmo tempo que alonga o pescoço, ideal para disfarçar o passar dos anos.

Recomendados

Pixie

É clássico, versátil e atemporal. Permitir-te-á mudar radicalmente o teu visual, mas é ideal para a temporada de calor e pode ser estilizado facilmente, já que, devido ao seu tamanho, não demorarás mais de 5 minutos a arranjá-lo no dia. Consiste em cortar o cabelo na parte de trás e dos lados, deixando a frente ligeiramente mais comprida.

Shaggy

Entre os cortes de cabelo curto para mulheres com cabelos grisalhos em 2024, temos essa tendência que fará você lembrar dos seus melhores anos, pois já foi um sucesso nos anos 90. Procure criar camadas em todo o cabelo que proporcionem volume e textura, acompanhadas por uma franja cortina, ligeiramente mais curta no centro e mais longa nas laterais.

Lob com franja

Se quiser um penteado com um bom comprimento, mas não exagerado, este é para você. A franja cortina é ideal para enquadrar o rosto, além de adicionar textura e movimento com suas camadas nas pontas, tornando-a muito charmosa.

Nape bob

Por último, lembramos que o efeito assimétrico está roubando todos os aplausos, porque visualmente alonga o pescoço e arredonda o rosto, além de ser confortável, versátil e elegante. Será um bob que fará a diferença!