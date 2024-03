3 perfumes baratos que tem o mesmo aroma de marcas exclusivas e duram muitas horas

O mundo dos perfumes é muito amplo, há para todos os gostos, idades, classes sociais e até mesmo os que são chamados de dupe ou clones, que nos últimos anos se tornaram os mais populares.

Os dupe são acessíveis e têm semelhança com perfumes de alta gama. São aquelas fragrâncias que têm um aroma semelhante ao de um perfume de designer ou de luxo, mas a um preço muito mais acessível.

Estes perfumes costumam ser criados por marcas ou empresas que se inspiram nas notas e composições dos perfumes originais para oferecer uma alternativa mais econômica.

Recomendados

Segundo o portal Vía País, a palavra “dupe” vem do inglês e significa ‘duplicado’ ou ‘imitação’. No entanto, os perfumes dupe não buscam ser iguais aos de marcas reconhecidas, mas têm alguns detalhes que podem fazer você lembrar o de outras marcas.

Isso os torna uma opção atraente para aqueles que desejam experimentar diferentes fragrâncias sem gastar uma fortuna no processo.

O usuário @olordemisolores publicou um vídeo no TikTok que se tornou viral, explicando a grande semelhança entre as fragrâncias de alguns perfumes da Avon com as de várias marcas reconhecidas.

Anjo Secreto

É um perfume que está dando o que falar por sua semelhança com o Idole de Laconme. As notas que mais se destacam são peônia, pera, almíscar e sândalo.

Maxima

Trata-se de um perfume potente com um aroma incrível, mas o melhor é que cheira de forma semelhante ao ‘Good Girl’ de Carolina Herrera. As notas de saída são de flor sempre-viva, nectarina e jasmim.

Far Away

Este perfume é semelhante ao ‘Vanille Fatal’ da Tom Ford, uma das marcas mais exclusivas. As notas deste perfume são semente de coentro, baunilha, mirra e florais.