10 cortes de cabelo médio que estão arrasando em 2024: vão te rejuvenescer

O corte de cabelo médio é um dos mais solicitados nos salões de beleza por sua versatilidade e por serem favorecedores e rejuvenescedores.

Este corte não só fica bem em todos os tipos de rosto, mas também tem um efeito anti-envelhecimento muito evidente. Principalmente se escolher um estilo moderno, como estes cortes de cabelo médio para mulher na moda em 2024.

Corte de cabelo médio long bob

O long bob é a versão mais longa do bob, que na verdade é uma espécie de corte de transição para o comprimento médio, mas que muitas vezes é incluído nesta categoria. E é que cumpre perfeitamente os requisitos das madeixas midi: versáteis, rejuvenescedoras e totalmente personalizáveis.

Corte de cabelo médio clavícula

É a tendência atual do corte de cabelo médio, muito popular entre mulheres com mais de 50 anos, devido à sua versatilidade e efeito rejuvenescedor. Chega até a clavícula e pode ser combinado com camadas invisíveis para dar volume ao cabelo sem alterar a estrutura. Além disso, pode ser combinado com uma franja, cortado em camadas para dar movimento ou desfiado para adicionar textura.

Corte de cabelo médio em camadas levemente bagunçado

O corte em camadas por excelência é uma excelente opção para exibir um visual de tendência com cabelo médio em 2024. Estamos falando do shag, um estilo com camadas degradadas de cima para baixo que geralmente é acompanhado por franja e um acabamento desfiado inconfundível. Este corte tem um grande poder rejuvenescedor e um acabamento muito atual.

Corte de cabelo médio estilo borboleta

Trata-se de um estilo muito em camadas e com uma silhueta sinuosa que lembra as asas do inseto que lhe dá nome. Se o escolher, quase parecerá um corte bob devido à camada superior.

Corte de cabelo médio skinny lob

Trata-se de uma opção perfeita para rostos quadrados e redondos, pois é um corte de cabelo bob crescido com uma silhueta estreita e alongada, o que estiliza as características faciais. É usado com ondas soltas e um pouco de textura.

Corte de cabelo médio com franja

A franja é um complemento ideal para os cabelos médios, pois realça seu poder rejuvenescedor e também permite atualizar o visual. Os mais populares são os longos e densos, o estilo cortina, a franja aberta e a franja desfiada, embora haja uma grande variedade de franjas rejuvenescedoras na moda que ficam ótimas.

Corte de cabelo médio encaracolado

Em cabelo cacheado, o corte de cabelo médio é feito em camadas para reduzir o peso e controlar a forma e o volume. É uma opção ideal para exibir um cachos definidos e que chamem a atenção. Pode ser usado solto ou preso para variar o visual.

Corte de cabelo médio desfiado

Os cortes em camadas são levados, aqueles cheios de movimento e com uma aparência mais leve graças ao esvaziamento das raízes até as pontas. Em cabelos de comprimento médio, são ideais para obter um visual mais jovem e reduzir a manutenção ao mínimo, especialmente se for escolhido um acabamento ligeiramente bagunçado.

Corte de cabelo médio em camadas desconectadas

Esta fusão entre o estilo long bob e o shaggy combina o corte escalado mais atual com este comprimento médio de cabelo versátil e rejuvenescedor. Pode ser adaptado aos diferentes tipos de rosto: com volume no topo para os rostos largos e nas laterais para os rostos alongados.

Corte de cabelo médio estilo wolf cut

Este corte moderno combina o degradê escalonado e o ar roqueiro do corte shaggy com a desconexão de camadas mais transgressora do estilo mullet. No entanto, este é um estilo não adequado para mulheres clássicas e tradicionais devido ao leve ar rebelde que transmite.