Profissional e confortável! Assim você pode combinar slim jeans e camisas oversized com estas 3 ideias imperdíveis

Sentir-se confortável e parecer casual no escritório é totalmente possível se encontrar as tendências que se adaptam à sua personalidade e necessidades. Nesta temporada, as calças slim e as camisas oversized são a combinação perfeita de peças com as quais você pode parecer impecável durante o seu dia de trabalho sem sacrificar o conforto. É uma tendência que oferece uma solução perfeita para um visual chique e confortável.

Por um lado, as calças slim tornaram-se um item básico no guarda-roupa devido à versatilidade e conforto que oferecem. Elas se ajustam de forma justa, mas confortável, às pernas, e você pode criar looks casuais ou até mesmo mais elegantes que se adequam praticamente a qualquer ambiente de trabalho de escritório.

Desde uma camiseta básica para um look casual até uma camisa elegante para um evento mais formal, os jeans slim são o canvas perfeito para expressar o seu estilo pessoal.

Camisas oversized são perfeitas para usar com jeans justos Pinterest (Pinterest)

Por outro lado, as camisas oversized conquistaram os armários das mulheres também por serem uma peça versátil e confortável. Não tenha medo do tamanho, pois sua amplitude permite que você a combine de várias formas, o que as torna favoráveis para qualquer tipo de corpo.

Com o seu corte folgado e o seu tecido leve e fluido, estas camisas permitem total liberdade de movimento e fazem você se sentir confortável em qualquer situação. Seja para um dia de trabalho, uma saída com amigos ou um dia de relax em casa, uma camisa oversized é sempre uma opção acolhedora e confortável.

Um visual profissional vencedor

Agora que você conhece as vantagens de cada uma dessas peças, é hora de entender como fazê-las funcionar juntas para se vestir de forma confortável e na moda. Aqui estão algumas dicas e looks para você.

Para esta combinação, você pode optar por uma calça jeans slim de cor escura com uma camisa oversized branca ou azul de tecido leve. Para um visual mais descontraído, dobre as mangas e adicione um cinto fino para definir a cintura. Você pode complementar o look com sapatos de salto baixo ou sapatilhas e acessórios minimalistas para um toque de sofisticação.

Casual chique

Um par de jeans slim desgastados em tom médio e uma camisa oversized listrada em tons neutros pode ser a opção ideal para um look casual chic. Aposte em um par de tênis brancos para um toque mais moderno e urbano, ideal se o seu trabalho envolve muito movimento ou estar fora do escritório.

Feminina casual e sofisticada

Para criar um look feminino que seja casual e sofisticado, use um par de jeans slim pretos com uma camisa oversized de seda em tons pastel. Experimente usar a camisa semiaberta com um top de renda ou uma camiseta básica por baixo para um estilo mais delicado. Complete o visual com um par de saltos elegantes, brincos chamativos e um colar longo e fino para aquele toque de glamour equilibrado. É perfeito para um dia de reuniões ou encontros de trabalho.