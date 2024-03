Previsões do horóscopo chinês para amor e dinheiro nesta quarta-feira Santa para todos os signos.

Rato (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Você viverá uma fase enriquecedora onde poderá se renovar e transformar posturas rígidas que podem ser limitantes. Cultivar uma atitude de maior valorização de suas capacidades resultará em grandes possibilidades sociais e profissionais que beneficiarão sua economia. Quanto aos relacionamentos, haverá encontros interessantes, paixão e efusividade.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Você pode receber dinheiro por trabalho extra ou atraso no pagamento que o deixará mais calmo. Ideal para fazer reparos ou alterações dentro de casa. O prático e dedicado Buffalo pode sentir vontade de levar uma vida mais saudável e equilibrada. Bom momento para mudar hábitos e se movimentar.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Haverá questões que não podem esperar, tanto na família como no lar. Tempo fértil para o amor, a boa predisposição atua a favor da convivência e promove encontros interessantes.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Se você conseguir estabelecer prioridades e organizar sua agenda, pode ser um período de crescimento e realização. No amor, você viverá um momento de encontro e harmonia entre o casal. A sensualidade e o erotismo o levarão a viver uma intimidade plena e livre de inibições.

Dragão (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

As oportunidades serão abundantes; algo pode mudar profundamente e isso gerará uma nova descoberta pessoal. Você conhecerá pessoas interessantes e diferentes e será uma etapa criativa, dinâmica e não rotineira.

Cobra (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Será necessário estar mais atento ao seu ritmo interior e responder às suas necessidades pessoais, materiais e espirituais. Uma postura mais firme e confiante beneficiará os relacionamentos e fará com que você se sinta mais livre.

Cavalo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

As energias estarão a favor de uma renovação em todos os sentidos. A possibilidade de viajar estará presente e o amor poderá se apresentar de forma inesperada. Você superará os medos e poderá se expressar com mais liberdade.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Social e profissionalmente, você alcançará o sucesso através do carisma e da originalidade de sua natureza. Será um momento de grande atividade social e cultural.

Macaco (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Mais firme e realista, você iniciará um caminho de estabilidade e realização tanto no âmbito profissional quanto no emocional. Mas tenha o cuidado de sempre colocar as suas próprias necessidades e desejos em primeiro plano, deixando de lado os dos outros.

Galo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

No amor será na intimidade que você encontrará a fórmula para alcançar aquela comunhão que necessita para viver. Mas você terá que controlar a ansiedade e o ciúme para evitar conflitos ou distanciamento.

Cachorro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Não pressione as coisas, é hora de confiar e fluir. Moderação e prudência, típicas do seu signo Cão, devem ser seus padrões. No amor você agirá com ousadia e irá conquistar.

Porco (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Serão favorecidos contratos, assinaturas e associações: crescimento material e espiritual através de uma aliança, tanto no local de trabalho como emocionalmente.

